Flere smittede beboere på Metodisthjemmet delte bad

Av de elleve beboerne på Metodisthjemmet i Bergen som delte bad, ble ti smittet av coronaviruset.

Totalt ble 24 av 46 beboere smittet på det som er Norges hardest rammede sykehjem, skriver Bergensavisen.

18 av de smittede beboerne døde.

Avisen har fått innsyn i hvordan smitten spredte seg. Der kommer det fram at de hardest rammede var beboere i såkalte dubletter, altså to rom som deler bad. Ti av elleve i slike rom ble smittet.

– Det er nok ikke tilfeldig. Jo tettere man bor, jo lettere er det å bli smittet, sier institusjonssjef Karianne Fedøy Magnussen til avisen.

Det var ifølge siste oppdatering onsdag ingen coronasmittede beboere på sykehjem i Bergen etter at den siste smittede ble erklært frisk, ifølge kommunens hjemmeside.

– Det er gledelig at så mange beboere har blitt friske den siste tiden, og at vi har klart å unngå nye smittetilfeller. Nå er det lite smittespredning i samfunnet, og da blir det også lite smittespredning på sykehjemmene, sa etatsdirektør Anita Wøbbekind Johansen i Etat for sykehjem tirsdag.

