SATSER STORT: Ifølge Idar Vollvik har hans firma Vovi AS investert mye penger i kjøp og salg av smittevernutstyr. Foto: Helge Skodvin / Helge Skodvin

Vollviks munnbind stoppet - igjen

Idar Vollvik har fått en fjerde forsendelse med smittevernutstyr stoppet i tollen, viser et ferskt varsel VG har fått innsyn i.

Varselet, som er fra 22. mai, gjelder en forsendelse på 15.000 munnbind bestilt av firmaet Vovi AS. Firmaet eies og drives av seriegründer Idar Vollvik.

Slik VG omtalte søndag, har Vovi AS tidligere fått to forsendelser med 80.000 munnbind og en forsendelse med 220 antistofftester fra Kina stoppet i tollen.

Vollvik erkjente overfor VG søndag at Vovi AS ikke kunne nok om smittevernutstyr da han bestilte de første forsendelsene med munnbind.

Vollvik fortalte videre at firmaet Vovi AS har brukt ni-ti uker på å sette seg inn i gjeldende regelverk for import av smittevernutstyr.

Firmaet har ansatt en egen person som undersøker om dokumentasjonen er god nok, opplyste han.

– Har fått alt på stell

De 15.000 munnbindene det nå er sendt ut varsel om, ble bestilt før selskapet hadde opparbeidet seg den nødvendige kompetansen, skriver Vollvik i en e-post til VG torsdag.

Videre skriver han at disse munnbindene ble bestilt 7. mars. Ifølge Vollvik, er dette samme dato som de to første forsendelsene med munnbind ble bestilt.

– Etter dette har vi overhodet ikke forsøkt å ta inn munnbind, før nå, som vi har fått alt på stell, skriver Vollvik i e-posten.

Vollvik har ikke ønsket å stille til intervju. VG har stilt Vollvik flere spørsmål om forsendelsen som ble stoppet i mai. Disse har han ikke besvart.

Da VG snakket med Vollvik i forrige uke, sa han at han ville ha forsøkt å stoppe de 80.000 munnbindene dersom han hadde visst at dokumentasjonen var ugyldig.

Han sa også at han ble klar over problemstillingen først etter at pakkene hadde ankommet Norge.

ANKOM NORGE: Slik så pakkene med de 15.000 munnbindene ut. Foto: DSB

På spørsmål om hvorfor han ikke forsøkte å stanse forsendelsen med de 15.000 munnbindene, som først ankom Norge i slutten av april, svarer Vollvik:

– Dette partiet ble holdt igjen av kinesiske myndighetene i mange uker, og vi ble fortalt at de ikke kom til å bli sendt til Norge. Vi ble overrasket over at disse munnbindene i det hele tatt kom hit, skriver han i en e-post.

– Hadde vi blitt informert om at de ble frisluppet, ville vi selvfølgelig ha bedt de om å returnere varene til fabrikken.

Sendt fra Kina 13. april

Vollvik hevdet søndag at Vovi AS de siste to månedene har bygd seg opp betydelig kompetanse på området:

– Jeg betviler at det er noen i Norge, selv ikke i Legemiddelverket – nå provoserer jeg kanskje – som har mer kompetanse enn oss, sa Vollvik.

Torsdag ønsket han ikke å utdype dette overfor VG.

Ifølge Legemiddelverket ble forsendelsen med de 15.000 munnbindene gjort klare for sending fra Kina omtrent 13. april. Der ble munnbindene værende i over to uker, og ankom tollen i Norge 29. april.

NYTT MARKED: Idar Vollvik endret firmaet Vovi AS til å drive med import av smittevernutstyr under corona-krisen. Foto: Helge Skodvin / Helge Skodvin

Når tollerne fatter mistanke om at smittevernutstyr ikke har riktig dokumentasjon, sendes det videre til kontroll hos enten Statens Legemiddelverk, Arbeidstilsynet eller Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Ifølge Legemiddelverket fikk de varsel om forsendelsen fra Tolletaten 14. mai.

Legemiddelverkt bestemte at munnbindene måtte holdes tilbake, fordi dokumentasjonen måtte gjennomgås. Fordi munnbindene var merket som personlig verneutstyr, ble saken sendt videre til DSB, som håndterer denne type saker.

Slik så munnbindene ut:

Foto: DSB

– Forbrukeren skal vite hva de kjøper

I et brev, datert 22. mai, pålegges Vovi AS å fremlegge gyldig dokumentasjon for munnbindene.

DSB har kommet til at forsendelsen verken hadde vedlagt samsvarserklæring, riktig sertifikat eller norsk brukerveiledning, viser brevet som VG har fått innsyn i.

Denne dokumentasjonen er viktig fordi det blant annet verifiserer at utstyret er produsert etter gjeldende regler.

– Forbrukeren skal vite hva de kjøper, rett og slett, sier sjefingeniør Kjell Sæther i DSB til VG.

Han har behandlet saken om Vovi AS og sendt ut forhåndsvarselet til selskapet.

Personlig verneutstyr, som for eksempel munnbind, kan kjøpes og brukes av privatpersoner.

Sæther påpeker at dokumentasjonen skal sikre at det utstyret som tas i bruk, er sikkert for forbrukeren.

– Det er den delen vi er mest bekymret for: At en forbruker kjøper seg et munnbind i god tro, og tror det vil beskytte mot sykdom, så gjør det faktisk ikke det, sier han.

Stor økning i antall saker

I likhet med Statens Legemiddelverk, har også DSB opplevd en «formidabel» økning i antall saker etter at corona-pandemien brøt ut.

Sæther mener at sakene som havner på deres bord, kan tyde på at mange importører er mer opptatt av å tjene penger enn av å kvalitetssikre produktene.

– Vi ser også at det ofte ikke er sporbarhet mellom produktets merking på emballasje, produktbeskrivelse og medfølgende dokumentasjon. Da kan det være vanskelig å se hva slags bruksområde og hvilke begrensninger dette produktet virkelig har.

Dersom selskapet ikke klarer dette innen fristen, vil ikke utstyret bli frigitt for salg i Norge.

De to første forsendelsene Vovi AS bestilte, med 80.000 munnbind, ble regnet som medisinsk utstyr.

Slik VG skrev søndag, har Legemiddelverket, som fører tilsyn med denne typen smittevernutstyr, besluttet at disse munnbindene skal destrueres fordi de ikke hadde gyldig dokumentasjon.

Da VG snakket med Idar Vollvik torsdag i forrige uke, forklarte han at munnbindene var bestilt i god tro.

– Jeg har gjort alt dette i god tro, som alle andre. Jeg kommer aldri, uansett vare, til å se med et halvt øye når det gjelder sertifikater fra Kina lenger, erkjente gründeren overfor VG.

Totalt har Tolletaten stoppet 5,6 millioner munnbind, 100.776 coronatester og 52.910 beskyttelsesdrakter på vei inn til Norge siden mars.

