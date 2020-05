VIL IKKE KJØRE: Drosjene i Eggedal vil ikke kjøre hyttefolket. Foto: Berit Roald / Scanpix Norway

Bygdeposten: Drosjeselskap nekter å kjøre hyttefolk

Hytteturistene i Eggedal fikk nei da de skulle ned til sentrum for å spise middag. Sigdalsdrosjene vil ikke kjøre til og fra hytter.

Det er Bygdeposten som omtaler saken.

– Det stemmer at vi nå ikke kjører turer til og fra hyttene på fjellet, det på grunn av faren for coronasmitte. Noe vi også har lagt ut informasjon om på vår facebookside, sier drosjesjåfør Ingunn Ravnås til Bygdeposten.

Allerede i slutten av mars informerte Sigdal & Eggedal Taxi på sine Facebook-sider at de ikke vil kjøre turer til og fra hytter. I starten av mai understreket de på nytt at de ikke kjører slike turer grunnet coronaviruset.

Til Bygdeposten påpeker hun at det også gjelder for kjøring til og fra fester i bygda, og at svaret hadde vært det samme om folk fra bygda hadde bestilt turen.

Hytteturistene i en gruppe på åtte personer skulle ned fra fjellet for å spise middag, men fikk nei. Grunnen var altså coronaviruset.

– Det var årsaken til at vi i helgen takket nei til å kjøre gruppen på åtte personer ned fra fjellet til Borgerstua, sier Ravnås til Bygdeposten.

Hun forteller at de nå opererer med en grense på én passasjer av gangen, og sier de opplever at etterspørselen etter drosje har gått ned.

– Vi har merket godt at folk holder seg mer hjemme i disse coronatider og det har ført til langt mindre kjøring enn normalt. På grunn av corona-restriksjonene har vi nå heller ikke lov til å ha mer enn én passasjer i bilen av gangen, noe som i seg selv begrenser folks bruk av taxi.

Den 7. april opphevet regjeringen det mye omtalte hytteforbudet. Tall fra Telenor viste at nordmenn respekterte hytteforbudet, men at folk ikke overraskende strømmet til hyttene så snart forbudet var opphevet.

