Regjeringens nye reiseråd for ferien: – Opprettholder UDs reiseråd til utlandet

Regjeringen setter ned foten for sommerens sydentur - men sier de innen 15. juni vil vurdere om man kan reise til de andre nordiske landene.

– UD opprettholder gjeldende reiseråd som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide på pressekonferansen.

– Vi er opptatt av å gi så mye forutsigbarhet som mulig, men samtidig er det vanskelig når vi er så langt unna en normal situasjon.

Fakta: Regjeringens nye reiseråd * Utenriksdepartementet opprettholder dagens reiseråd fram til 20. august. Dette betyr at alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige frarådes.

* Innreiseforbudet til Norge opprettholdes også inntil videre til 20. august.

* 15. juni vil regjeringen revurdere reiserådene for reiser til Norden, samt forbudet mot innreise til Norge.

* 20. juli vil regjeringen revurdere reiserådene for reiser til enkelte andre nærliggende europeiske land, samt forbudet mot innreise til Norge.

* Det er tillatt å reise på ferie innad i Norge så lenge man ikke bidrar til smittespredning. Er man syk eller i hjemmekarantene skal holde seg hjemme.

* Rådene for å hindre smittespredning opprettholdes. Dette inkluderer å vaske hendene ofte og holde en meters avstand til alle andre enn sine nærmeste.

* Personer med lett forhøyet risiko kan reise som alle andre. Dette gjelder blant annet eldre personer, og betyr at besteforeldre nå kan reise på ferie med familie og barnebarn. Kilde: NTB Vis mer

Utenriksministeren understreker at de likevel ser på muligheten for å gjøre unntak og lette på restriksjonene til de nordiske landene. Innen 15. juni skal de vurdere om man kan ta fritidsreiser innad i Norden. Innen 20. juni vurderer de om det også skal åpnes for enkelte nærliggende europeiske land.

Statsminister Erna Solberg sier det er fire ulike områder som berører nordmenns ferieplaner:

– Det er de rådene vi gir på innenlandsreiser i Norge, det er UDs reiseråd for reiser til utlandet, det er innreiseforbudet til Norge for utlendinger og karantenebestemmelser for de som kommer til Norge fra andre land.

I utgangspunktet videreføres restriksjonene på alle disse områdene til 20. august, men de vil vurdere endringer to ganger i sommer.

Vurderer å åpne for fritidsreiser

– Vi vurderer nå å åpne for arbeidsreiser fra hele Norden fra 1. juni. Dermed vil dagens karanteneregel på karantene i ti dager, erstattes av egenvurdering av hvorvidt man har symptomer, i tråd med rådene fra Helsedirektoratet og FHI, sier justisminister Monica Mæland og legger til:

– Vi vurderer å åpne for fritidsreisende fra Norden, den vurderingen skal være klar fra 15. juni. Vi vurderer også å åpne for enkelte andre nærliggende europeiske land frem mot 20. juli.

Søreide påpeker at det er naturlig å starte med de mest nærliggende landene både fordi man ofte har størst trafikk over grensene derfra og fordi man kjenner forholdene best der.

Statsminister Solberg, næringsminister Nybø, justisminister Mæland og utenriksminister Søreide er til stede fra regjeringen, i tillegg til helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet Line Vold.

Statsministeren sier de gjerne vil ha felles åpningsregler for våre naboland.

– Vi mener det hadde vært fint hvis vi kunne åpne alle landene samtidig, det er det vi jobber for, felles i Norden, sier Solberg.

Ingen garanti

Hun påpeker også at de hele tiden vil vurdere å stramme inn igjen ved behov:

– Med høyere aktivitet, kan det bli økt smitte. Det har vi lagt til grunn i alle stegene vi har foretatt. Vi har ikke en strategi hvor vi tror vi fjerner smitten totalt i vårt samfunn før vi har en vaksine. Primært tror vi nå at det kan komme lokale utbrudd som vi må slå ned på der og sette i gang tiltak som raskt begrenser smitten i de områdene, sier statsministeren.

Norgesferie

– Siden mange nordmenn vil feriere i Norge i sommer, forbereder reiselivsbransjen seg på å ta imot folk på ferie, og at de kan gjøre det på en trygg måte. FHI har laget en mal for smitteverntiltak, sier næringsminister Iselin Nybø og legger til:

– Nå er oppfordringen å bruke sommeren til å se og oppleve Norge. Ta hele landet i bruk - det er sikkert, det er trygt, og sist men ikke minst: Det holder reiselivsnæringen vår i gang, og det betyr mye for resten av næringslivet.

I sin nyeste risikovurdering av pandemien skrev FHI at oppfordringen om å unngå reiser i Norge ikke lenger er nødvendig, og at man burde vurdere å oppheve karantene ved utenlandsreiser til visse land med god kontroll på epidemien.

Det eneste reisetiltaket regjeringen lettet på da, var at helsepersonell fra 21. mai ikke lenger forbys utenlandsreiser.

Saken oppdateres.

Publisert: 15.05.20 kl. 14:03 Oppdatert: 15.05.20 kl. 14:40

