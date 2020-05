TILTALT: Philip Manshaus forklarte i retten at han ikke ville uttale seg om forholdet til stesøsteren. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Stemoren om Philip Manshaus: – Han forandret seg

ASKER OG BÆRUM TINGRETT (VG) Draps- og terrortiltalte delte køyeseng med avdøde Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) i barndommen, men mye endret seg det siste året før drapet. Det fortalte stemoren i retten.

I Asker og Bærum tingrett ble moren til avdøde bedt om å beskrive forholdet mellom datteren og stesønnen Philip Manshaus da de begge var barn på 2000-tallet.

– Det var godt, sånn som jeg observerte det. Etter hvert som Johanne begynte å bli mer aktiv, passet han på hvis hun var i nærheten av vannet og i trafikken. Han sa «nå må dere passe på Johanne». Han hadde omsorg og passet på som en storebror. Johanne var veldig stolt av ham. Så jeg kan ikke si at han ga uttrykk for noen dårlige følelser overfor henne i oppveksten, sier hun i retten.

Manshaus er nå tiltalt for drapet på stesøsteren sin i familiens bolig på Eiksmarka 10. august i fjor. Tiltalte har forklart at drapet var rasistisk motivert ettersom Johanne ble adoptert fra Kina til Norge som spedbarn.

– En søkende gutt

I retten fortalte Johannes mamma at de to yngste barna i familien delte rom og at de sov i samme køyeseng i oppveksten. Hun beskrev samtidig stesønnen sin Philip Manshaus som en forsiktig gutt.

– Han likte å tegne eller holde på med stille ting. Han var ikke noen tøffing. Han var ikke fysisk og utfordrende på den måten. Han var en litt forsiktig gutt da. Og han var en følsom, forsiktig gutt.

les også Politiet om drapet på stesøsteren: Ingen tegn til kamp

OFFERET: Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) ble drept 10. august i fjor. Moren fortalte i retten at hun hadde mange fremtidsplaner.

Stemoren til Philip Manshaus beskrev en barndom med hytteturer og ferier for de yngste barna Johanne og Philip. Hun beskrev også stesønnen som en «søkende gutt». Blant annet ble han veganer ett år. I en annen periode var han emo.

Gutte- og jentekjærester

Stemoren vitnet også om hvordan Manshaus både hadde gutte- og jentekjærester i oppveksten. Manshaus sa i sin forklaring at han mente homofili er en synd og en sykdom.

– Jeg husker jeg sa: Du må være stolt av den du er, Philip. Det var ikke noe motstand på det hjemme, om han skulle være homofil. Men altså ungdom i dag er mer eksperimentelle og prøver vel å finne sin vei, sier hun.

Hun beskrev videre en skoleflink gutt som begynte på psykologi etter videregående. Men dette mistet han tidlig motivasjonen for.

– Etter hvert begynte han å bli veldig interessert i gamle håndverksfag, litt sånn tilbake til naturen-holdning. Han ville greie seg selv og være selvhjulpen. Han fikk en periode der jeg var litt bekymret, hvor han sluttet å vaske håret sitt. Den personlige hygienen ble litt nedsatt, fordi han ville ikke påføre seg selv kjemikalier som han fikk av sjampo og deodorant. Det var et bevisst handling, sier han.

TERROR: Manshaus gikk også til angrep på al-Noor-moskeen 10. august. Der ble han lagt i bakken før han rakk å skade noen. Foto: Frode Hansen, VG

– Han forandret seg

I 2018 begynte Manshaus på selvbergingslinjen Fosen folkehøgskole. Allerede i forkant av dette kan stemoren huske at hun var bekymret for han, etter at han ga inntrykk av at han var mot innvandring og at han var antisemitt.

– Det var veldig slitsomt, og jeg så det som usunt, synes ikke det var sunne diskusjoner og jeg var litt redd for at det skulle bli for mye nedgraving i disse tingene, sier hun.

I løpet av denne perioden har Manshaus selv forklart at han ble kristen. Stemoren fortalte at han ble med i en læstadianermenighet etter å ha blitt introdusert for dette av en medelev for folkehøgskolen.

Året etter flyttet også Manshaus hjem igjen til boligen i Eiksmarka, hvor også Johanne bodde.

– Det var veldig vanskelig. Det var vanskelig. Han forandret seg.

Snakket om raseblanding

I påsken 2019 husket stemoren at Manshaus endret atferd overfor stesøsteren sin. Ifølge stemoren begynte han å overse henne.

– Hun var veldig glad i ham. Hun følte vel egentlig også at hun mistet ham, som vi alle har mistet ham, da han etter min mening mistet seg selv. Hun var veldig bekymret for ham og selvsagt ikke noe hyggelig for henne å høre alle disse diskusjonene, om innvandring, fortalte stemoren gråtkvalt.

Stesøsteren hadde i denne perioden en kjæreste fra Portugal. Ifølge stemoren mente Manshaus at dette var det han kalte raseblanding.

– Så sa vel Johanne til meg at Philip hadde sagt at hvis hun skulle ha kjæreste, måtte hun ha en kinesisk kjæreste, sier stemoren.

Bakgrunn: Inspirert av New Zealand-terrorist

Han skal også ha kommet med flere rasistiske bemerkninger overfor stesøsteren. Sommeren før drapet var stemoren mer og mer bekymret for stesønnen. Men hun trodde ikke han kunne være voldelig. Likevel vurderte hun å ringe politiet, dette særlig etter at han bestilte seg skuddsikker vest.

– Det gikk faktisk opp for meg etter hendelsen at han var blitt nynazist.

Manshaus har innrømmet drapet og angrepet på moskeen, men har ikke erkjent straffskyld. Han påberoper seg nødrett på vegne av det europeiske folk.

Rettssaken mot ham skal pågå til 26. mai.

SØKTE KONE: Manshaus ga i sin forklaring uttrykk for at han ønsket å etablere seg på et småbruk og stifte familien i tiden før drapet og angrepet. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

