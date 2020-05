PÅ VENT: Espen og Maria, og barna Benjamin, Ariana, Ciara og Oliver var samlet i Kreta da Espen og Maria giftet seg. Nå har de avbestilt returen til Kreta, men må vente på å få pengene tilbake. Foto: Privat

Har ventet i to måneder på 70.000 kr fra reisebyrå

Espen Engevik (35) avbestilte familiens sommerferie i midten av mars. To måneder senere har han ennå ikke fått pengene tilbake fra reisebyrået Apollo.

– Det er mye penger for oss, sier Engevik om de 70.000 kronene som han brukte på å kjøpe sommerferie til seg selv om familien.

I 14 år på rad har han reist fra hjemstedet Os til Kreta med Apollo. For to år siden giftet han og kona seg der. Til sommeren skulle hele familien, med to voksne og fire barn, reise tilbake igjen.

Så kom coronaviruset, og Espen bestemte seg for å avbestille turen den 18. mars. Da hadde regjeringen, kun et par dager tidligere, annonsert nye reiseråd, hvor alle utenlandsreiser som ikke var strengt nødvendige ble frarådet.

Han fikk beskjed av Apollo om at det ville ta opptil tre uker før pengene var tilbake på konto. Fem uker senere hadde han fortsatt ikke hørt noe, og tok kontakt med reisebyrået på nytt.

Engevik forteller at de først forklarte at det hadde tatt litt lengre tid enn ventet grunnet situasjonen, før de uken etter opplyste at de forbeholdt seg retten til å holde pengene i tre måneder.

Det har nå gått to måneder siden han først ba om refusjon av pengene, uten at han har fått noe klart svar på når det blir refundert.

– Det er det som gjør meg så frustrert. Jeg får ikke svar på når jeg får pengene. Jeg skjønner ikke at de ikke er mer tydelige, sier Engevik.

Endret regler om frist for tilbakebetaling

Over hele landet sitter det nå nordmenn som har fått ferieplanene stoppet av coronaviruset. Mange har fortsatt ikke fått refusjon på sine reiser.

På Facebook-sidene til reisebyråene har det de siste ukene rent inn med spørsmål om refusjon av reiser.

Regjeringen besluttet den 24. april å endre fristen for tilbakebetaling av avlyste og avbestilte reiser fra 14 dager til tre måneder. Det betyr at forbrukernes avlyste pakkereiser kan ta opptil tre måneder å tilbakebetales.

– Det tok dessverre tid før regjeringen kom med denne forskriftsendringen, noe de hadde lovet i flere pressekonferanser. Bransjen var helt avhengig av denne endringen, da det her er snakk om svært mange tusen kunder og enorme summer som skal refunderes, forklarer kommunikasjonssjef i Apollo, Tonje Løkaas Fossum.

Endringen fra regjeringen hadde tilbakevirkende kraft helt til 1. mars, og omfatter derfor Engevik og familiens refusjonskrav. Avgjørelsen om å utsette fristen fikk Forbrukerrådet til å reagere kraftig.

– Forbrukerrådet er svært skuffet over at forbrukerministeren er mer opptatt av å gi pakkereisearrangørene et pusterom enn å ivareta sårbare forbrukere som kan ha opp mot 100.000 kroner utestående uten å vite når de får pengene tilbake, sa direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket da avgjørelsen fra regjeringen kom.

Garanterer alle pengene tilbake

Apollo sier at de har fått inn flere tusen refusjonskrav, og jobber på spreng for å få tilbakebetal. Folk må nå forberede seg på at det kan ta opptil tre måneder å få pengene tilbake.

– En ting er at vi snakker om mye penger, men det er også viktig å huske på at hver tilbakebetaling er en transaksjon som må gjøres av våre ansatte, og selv om vi jobber på spreng med refusjoner, så vil det naturlig nok ta lengre tid enn vanlig, forklarer Fossum.

Men reisebyrået garanterer at alle kunder vil få tilbakebetalt pengene som er brukt på ferieturer. Apollo sier de er i full gang med å refundere nå, men at det kan ta opptil tre måneder.

Etter at regjeringen utvidet reiserådene som fraråder alle reiser til utlandet frem til 20. august, vil ikke Apollo kreve inn utestående summer på reiser frem til den datoen.

Tirsdag bekreftet de at de vil innstille alle reiser til og med 20. august.

– Vi forstår at det er mye usikkerhet rundt dette reiserådet, og at en uklar formulering skaper stor uforutsigbarhet hos våre kunder. Vi har derfor besluttet å innstille alle våre reiser til og med 20. august 2020, sier Løkaas.

Publisert: 20.05.20 kl. 13:04

