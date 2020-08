BESLAG: En spansk politimann inspiserer et beslag av datautstyr gjort i Spania. Beslaget er gjort i sammenheng med samme sak som flere nordmenn nå er siktet i. Foto: Europol

Nordmenn siktet i enorm piratkopieringssak – «internasjonal operasjon»

Flere norske statsborger er siktet for å ha medvirket i en internasjonal pirat-ring som har ulovlig distribuert «nesten alle filmer» utgitt siden 2011.

Tre nordmenn er siktet i saken etter beslag gjort i Norge, bekrefter Kripos. Siktelsene gjelder brudd på åndsverkloven.

– Vi kan bekrefte at norsk politi ved Kripos hetter en rettsanmodning fra amerikanske myndigheter gjort beslag i IP-adresser, datautstyr og lagringsmedier, sier kommunikasjonsrådgiver Fabritius Christoffersen i Kripos til VG.

I tillegg til Kripos’ siktelser, er en mann bosatt i Oslo siktet av domstolen i New York Southern District. Det er uklart om han er en av de tre som er siktet av Kripos.

Han skal ha vært et nøkkelmedlem av piratkopieringsgruppen «The Sparks Group». I den amerikanske siktelsen heter det at mannen skal ha gått under et kodenavn.

Ingen av de tre som er siktet av Kripos er fremstilt for varetektsfengsling, opplyser kommunikasjonsrådgiver Christoffersen i Kripos.

Han beskriver saken som en stor internasjonal operasjon, og sier Kripos inntil videre vil ha ansvar for bistanden til amerikanske myndigheter i saken.

NRK omtalte saken først, og melder om tre siktede etter omfattende beslag.

Titalls millioner dollar i tap

I en pressemelding beskriver fungerende statsadvokat Audrey Strauss hvordan gruppen har utgitt seg for å være distributører av filmer og TV-serier utenfor USA. På den måten skal de ha fått tilgang til filmene før distribusjonsdatoen.

Videre skal de ha kommet seg rundt den digitale kopisperren på diskene, og deretter kopiert og delt filene på nett.

– De har unngått kopibeskyttelsen på nesten alle filmer utgitt av større produksjonsselskaper, og distribuert de over nett, sier statsadvokat Strauss.

I pressemeldingen hevder retten at gruppens aktiviteter har ført til tap av flere titalls millioner amerikanske dollar for filmindustrien.

INTERNASJONALT SAMARBEID: Politi i flere land har jobbet med piratkopieringssaken gruppen «The Sparks Group» står bak. Foto: Europol

– Takket være vårt samarbeid med blant annet Europol og lokale politimyndigheter, har vi nå fått arrester noen av nøkkelpersonene i gruppen, og stengt serverne de brukte.

To pågrepet i utlandet

Nordmannen som er siktet i retten i New York, er fremdeles på frifot, melder amerikanske myndigheter.

En britisk statsborger ble søndag arrestert på Kypros, mens en amerikansk statsborger ble arrestert i Kansas på tirsdag, lokal tid. Den britiske statsborgeren ønskes utlevert USA, heter det i domstolens pressemelding.

Ifølge Europol har de samarbeidet med politi i 18 forskjellige land, og tatt ned over 60 servere.

