KOLLEGER: Erna Solberg, Sylvi Listhaug og Trine Skei Grande på slottsplassen i januar 2018, da Venstre gikk inn i regjering. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Trine Skei Grande skriver bok: – Sylvi Listhaug diskvalifiserte seg til å være statsråd

BJØRVIKA (VG) Den avtroppende Venstre-lederen gir ut sin politiske selvbiografi allerede i november.

Nå nettopp

– Jeg har ikke mål om å være en slags Eli Hagen i karakteristikker, men jeg kommer til å fortelle om sekvensen med Facebook-posten til Sylvi Listhaug, sier Grande.

Noe motvillig innrømmer Trine Skei Grande overfor VG at hun skriver bok om sitt eget liv, særlig tiden som partileder i Venstre.

En av dem som får gjennomgå er tidligere regjeringskollega og Frp-nestleder Sylvi Listhaug, som gikk av som justisminister i 2018. Bakgrunnen var et Facebook-innlegg, der Listhaug skrev at Arbeiderpartiet satte terroristers rettigheter over nasjonens sikkerhet.

Ville ikke ha Listhaug i regjering

– Jeg mener at Sylvi Listhaug diskvalifiserte seg til å være statsråd i et kollegium, med den måten hun oppførte seg på og på den måten hun stilte statsministeren i forlegenhet. Hun var helt ute av stand til å vurdere sine egne uttalelser i en kontekst, sier Grande.

– Det var åpenbart lett å fikse, men det å klare å fremstille seg selv som offer, når du har driti deg ut, og alt kunne gått bort bare du skjønte at du hadde driti deg ut.

– Hva sa du til Sylvi Listhaug da?

– Jeg hadde ikke så mye kontakt. Dette var en sak mellom henne og Erna. Jeg tror at Erna visste hvor hun hadde meg, sier Grande og fortsetter:

– I begynnelsen syntes jeg litt synd på henne, «oi, for et styr». Men til slutt skjønte jeg at enten så hadde hun kalkulert det eller så var hun happy for å være i det.

Listhaug ble tatt inn i regjeringsvarmen for tredje gang et drøyt år etter at hun gikk av. Hun gikk av sammen med resten av Frp i januar 2020, etter å ha vært folkehelseminister og olje- og energiminister.

– Hva tenkte du da hun kom inn i regjeringen igjen?

– Hvor raus Erna Solberg egentlig er.

– Ville du vært så raus?

– Nei. Jeg mener at hun hadde noen diskvalifiserende grep da hun var det første gang.

10 ÅR SOM SJEF: Trine Skei Grande er ny partileder, og får en gratulasjonsklem fra forgjenger Lars Sponheim på landsmøtet i 2010. Foto: Jon Olav Nesvold

Ville holde boken hemmelig

Senest 13. august, da VG intervjuet Grande før partilederdebatten i Arendal, ville hun ikke svare på om hun skulle skrive bok.

– Det hadde vært kulere å komme med det etter landsmøtet, men du fant ut av det, så da kapitulerte vi, sier hun til VG.

Nå sitter den avtroppende partilederen på en restaurant rett rundt hjørnet fra det nye hovedbiblioteket i Bjørvika – der hun tidligere i sommer nøt en seierspils for å feire et av sine store gjennomslag: et nytt bibliotek med skjenkebevilling.

Utenfor Deichman teller køen rundt femti personer, men inne presenterer Grande en sort pizza med kamskjell, ørretrogn og blekksprut for medforfatter Karl Arthur Giverholt.

Han er pressesjef i Venstre, og kjenner Grandes stil godt etter å ha vært taleskriveren hennes.

– Og jeg er dyslektiker, så jeg hadde brukt en evighet hvis jeg skulle skrive selv, sier Grande.

– Hvorfor nå?

– Nå har jeg hatt tid, denne sommeren. Så kommer den etter landsmøtet, for jeg vil ikke at den skal påvirke det, sier Grande og legger til:

– Og så vet jeg at man blir så fort glemt. Om et år så begynner folk å si «hæ, Trine Skei Grande? Hvem var det?»

Grande går av som Venstre-leder på partiets landsmøte 26.–27. september, etter 10 år på toppen.

– Du vil ikke gi den ut før landsmøtet. Hva i boken er det du tror vil påvirke det?

– Jeg vil ikke bli anklaget for å gjøre det.

KAN OVERTA: På landsmøtet i september kan Venstre velge mellom Abid Raja, Sveinung Rotevatn og Guri Melby. Foto: Tore Kristiansen

– Dette er en bok som kommer etter landsmøtet, men før valgkampen i 2021. Tror du det er en bok som vil hjelpe Venstre i valgkampen?

– Ja, det håper jeg. Jeg håper også den hjelper den nye lederen, samme hvem det blir, til å skjønne litt mer av sjelen til dette partiet, sier Grande og fortsetter:

– Og både det jeg har fått til når det har gått bra, og når det har gått dårlig. Det har gått bra av og til også, sjø.

– Du sa sist vi møttes at du har lest mange dårlige politiske biografier. Hva skal hindre at dette blir enda en av dem?

– Jeg håper at jeg får til å være så ærlig som jeg har prøvd å være gjennom hele livet. Jeg håper at politikken ikke er så magisk som den av og til fremstår.

Vil ikke snakke om sexsak

Den ærligheten skal også gjelde feilene hun har gjort, sier Grande. Men hvilke feil det er, vil hun ikke svare på ennå.

Grande vil heller ikke fortelle sin versjon av høyttalerglippen, da Grande skal ha baksnakket partifelle Abid Raja – eller om hun angrer på det. Det eneste hun vil si er:

– En bok får du sjansen til å fortelle helheten i ting, og det gleder jeg meg til å få fortalt i mange sammenhenger.

Grande vil heller ikke si noe om håndteringen av den mye omtalte sexsaken fra 2018.

– Den har jeg aldri håndtert, for den har jeg aldri kommentert offentlig.

– Det var den gangen i Aftenposten?

– Ja.

– Kommer du til å skrive om det i boken?

– Det sier jeg ikke noe om nå.

– Angrer du på hvordan du håndterte det?

– Det sier vi ikke noe om nå, sier Grande.

Listhaug: Greier ikke hisse meg opp

Nestleder i Frp og tidligere statsråd i samme regjering som Grande, Sylvi Listhaug, er forelagt Trine Skei Grandes omtale av henne i denne saken.

– Hva gjelder Skei Grandes kommentar om min person er de helt uinteressante, og jeg greier ikke å hisse meg opp over hva hun måtte mene, skriver Listhaug i en e-post til VG lørdag kveld.

Hun kontrer tilbake om Grandes påstand om å sette statsministeren i forlegenhet:

– For øvrig er det en ekspert som taler når hun snakker om å sette statsministeren i forlegenhet. Jeg husker det var mye oppstuss rundt Skei Grandes aktiviteter i en åker i Trøndelag. Jeg er sikker på at det er mange som er spent på hva hun skriver om dette i boken, kommenterer Listhaug.

Trine Skei Grande har blitt forelagt Sylvi Listhaugs kommentar. I en SMS til VG skriver Grande:

– Jeg synes den kommentaren er et godt eksempel på det jeg sier.

Skal på sjefskurs

Forrige uke sa Grande til VG at hun skulle sitte på Stortinget i et år til, og at hun ikke trenger «noen fete sjefsjobber» etter det. Men i januar skal hun delta på Forsvarets sjefskurs.

– Jeg tror ikke det er kurs i å være sjef, det er vel kurs i internasjonal politikk og Europa-spørsmål, som jeg har vært veldig interessert i, sier Grande.

Søknadsfristen var 13. mars, samme dag som Grande fikk avskjed i nåde som kunnskapsminister – og statsråder kan ikke søke.

– Dette virker veldig, veldig planlagt, men den dagen jeg skulle gå av gikk søknadsfristen ut klokken tre, og jeg gikk av klokken to.

Mens Grande deltar på sjefskurset, møter Tina Shagufta Kornmo i Stortinget.

– Det gir meg en sjanse til å vise frem Tina mer. Hun er en kjempeflink dame, sier Grande og legger til:

– Jeg heier på flere.

Publisert: 23.08.20 kl. 01:19

