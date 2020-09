NY SMITTE: Ni nye tilfeller av corona-smitte i Sarpsborg. Her coronaprøver i avtrekksskap på labben på Sykehuset Østfold Kalnes fra tidlig i august. Foto: Gisle Oddstad, VG

Smitteutbrudd i Sarpsborg og Fredrikstad – knyttes til religiøst arrangement

Totalt 42 smittetilfeller i Sarpsborg og Fredrikstad knyttes til et religiøst arrangement i dagene frem mot sist helg. Flere hundre personer er satt i karantene.

Ni personer testet positivt for corona i Sarpsborg tirsdag. De fleste kan spores tilbake til det religiøse arrangementet som fant sted i Sarpsborg noen dager i forrige uke og i helgen. De siste dagene har 42 personer fra det samme miljøet i Sarpsborg og Fredrikstad fått påvist corona.







– Det er litt uklart nøyaktig hvilke dager det har pågått, men vi vet at det var noen dager i forrige uke og helgedagene, sier kommunikasjonssjef Eivind Fjeldstad i Fredrikstad kommune til VG.

Smittetilfellene har blant annet ført til omfattende karantene i barnehager, skoler og helseinstitusjoner. Flere hundre er satt i karantene.

– Vi har et godt samarbeid med lederen i det religiøse nettverket og vi vet at miljøet også ser alvorlig på dette. Alle de som deltok på arrangementet er satt i karantene. Det samme er flere andre nærkontakter. Derfor føler vi at vi har en viss kontroll på situasjonen, sier kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergmann i Sarpsborg.

Kommunen anslår at det var totalt 160 personer innom arrangementet de ulike dagene. De forventer flere positive tester fra samme miljø i dagene som kommer.

Fredrikstad: De smittede er to «klynger»

Siden lørdag er det registrert 13 nye smittetilfeller i Sarpsborg og 35 i Fredrikstad. Så langt har det avdekket at elleve av de 13 i Sarpsborg og 31 av de 35 i Fredrikstad kan knyttes til det samme miljøet og det religiøse arrangementet.

– Seks skoletrinn er tatt ut i karantene fordelt på ulike skoler rundt om i kommunen, sier kommunikasjonssjef Eivind Fjeldstad i Fredrikstad kommune.

Han kan ikke kommentere smittesporingsdetaljene, men sier at Fredrikstad kommune hovedsakelig ser på utbruddet som to ulike klynger som er en del av et felles miljø. Den ene klyngen kan sees på som en storfamilie med 16 tilfeller, og den andre gruppen er 15 personer som har deltatt på den religiøse høytiden i Sarpsborg.

Hvorvidt det er ytterligere koblinger mellom de to klyngene er et av sporene kommunen nå jobber videre med å undersøke, sier Fjeldstad.

Kommuneoverlegen om smittevern: Ikke fungert optimalt

Kommuneoverlegen i Sarpsborg sier at de har lister over familiene som har deltatt.

Arrangementet hadde en arrangør med ansvar for smittevern. Bergmann sier de har inntrykk av at de har forsøkt å overholde smittevernreglene, men at det ikke har fungert optimalt.

– Men som man har sett på andre arrangementer er det vanskelig å holde avstand til enhver tid. Det har det nok også vært her, sier hun.

Tirsdag var Fredrikstad og Sarpsborg kommune i møter med FHI for å få en oversikt. Det er flere nærkontakter på tvers av kommunene.

– Så vi overfører dem til hverandre slik at alle som var der vil bli kontaktet. De vil få informasjon om karantene og blir testet, sier kommuneoverlegen.

Hun oppfordrer alle som har vært på arrangementet og som ennå ikke har blitt kontaktet til å gå i karantene og teste seg. Ifølge kommuneoverlegen har arrangøren også bidratt til å informere deltagere.

– Alle skal være informert om dette nå. Vårt inntrykk er at veldig mange allerede har testet seg, sier hun.

Bergmann har ikke oversikt over hvor mange som har symptomer, men sier at det blant dem de har snakket med er flest som er symptomfrie.

42 SMITTET: Her fra Infeksjonsavdelingen ved Sykehuset Østvold på Kalnes hvor VG var og laget reportasje der tidlig i August. Foto: Gisle Oddstad

– Vi har kontroll

Kommunelegen vurderer testkapasiteten som god. I tillegg åpnet kommunen tirsdag en automatisert nettbasert løsning for å bestille en test.

– Den ser ut til å fungere godt og frigjør kapasiteten på coronatelefonen, slik at ikke alle trenger å ringe. I tillegg er vi i ferd med å åpne et nytt testsenter, sier hun.

– Vurderer du at dere har kontroll?

– Jeg mener at vi har kontroll. Vi har oversikt over miljøet og har fått gitt ut informasjon til dem det gjelder. Men det kan fort oppstå flere smittede i løpet av de neste dagene, da er det veldig viktig å få testet dem, isolasjon og smitteoppsporing med tanke på om det kan være andre nærkontakter, sier hun.

– Har dere vurdert strengere tiltak som følge av utbruddet?

– Det er ikke behov for det nå. Det vurderes fortløpende gjennom pandemien ut fra den lokale smittesituasjonen, men det utbruddet vi har nå tilsier ikke at vi må iverksette nye tiltak, svarer kommuneoverlegen.

Tirsdag opplyste kommunen at en ansatt ved Tingvoll sykehjem har testet positivt for corona. Alle 12 pasientene på avdeling D er satt i karantene og blir testet. Det samme gjelder seks ansatte.

Det er uklart om smitten på sykehjemmet kan kobles til det religiøse arrangementet.

