Smitteutbrudd i Sarpsborg – knyttes til religiøst arrangement

Totalt 41 smittetilfeller i Sarpsborg og Fredrikstad knyttes til det religiøse arrangementet forrige helg. Flere hundre personer er satt i karantene.

Det skriver Sarpsborg kommune på sine hjemmesider.

Ni personer testet positivt for corona i Sarpsborg tirsdag. De fleste kan spores tilbake til et religiøst arrangement, opplyser kommunen.







De siste dagene har 42 personer fra det samme miljøet i Sarpsborg og Fredrikstad fått påvist corona. Det har blant annet ført til omfattende karantene i barnehager, skoler og helseinstitusjoner. Flere hundre er satt i karantene.

– Vi har et godt samarbeid med lederen i det religiøse nettverket og vi vet at miljøet også ser alvorlig på dette. Alle de som deltok på arrangementet er satt i karantene. Det samme er flere andre nærkontakter. Derfor føler vi at vi har en viss kontroll på situasjonen, sier kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergmann i Sarpsborg.

Hun forventer flere positive tester fra samme miljø i dagene som kommer.

Siden lørdag er det registrert 13 nye smittetilfeller i Sarpsborg og 35 i Fredrikstad. Så langt har det avdekket at elleve av de 13 i Sarpsborg og 31 av de 35 i Fredrikstad kan knyttes til det samme miljøet og deres religiøse arrangement.

Tirsdag opplyste kommunen at en ansatt ved Tingvoll sykehjem har testet positivt for corona. Alle 12 pasientene på avdeling D er satt i karantene og blir testet. Det samme gjelder seks ansatte.

Det er uklart om smitten på sykehjemmet kan kobles til det religiøse arrangementet.

Publisert: 02.09.20 kl. 10:35 Oppdatert: 02.09.20 kl. 10:53

