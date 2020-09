LENGRE ÅPNINGSTID: At Vinmonopolet får holde åpent til klokken 20.00 er et av forslagene til Høyres programkomité. Foto: Frode Hansen

Reagerer på Høyres alkohol-forslag: – Umusikalsk

KrF mener Høyres programkomités forslag om liberalisering av alkoholpolitikken er usolidarisk. Arbeiderpartiet tror ikke de mener alvor.

Utkastet til Høyres stortingsvalgprogram for neste periode er på 72 sider, og har flere nyheter. Blant annet vil Høyres programkomité tillate alkoholsalg i butikk frem til klokken 23 på hverdager og lørdager, og la Vinmonopolet holde åpent til klokken 20 på hverdager og lørdager. De ønsker også lavere avgifter på alkohol.

Disse forslagene faller ikke i god jord hos regjeringspartner KrF:

– KrF vil selvsagt ikke støtte en alkoholpolitikk som sier adjø til den solidariske alkoholpolitikken vi har i dag, der hensynet til de som sliter med eget eller andres alkoholforbruk er det førende! skriver Geir Jørgen Bekkevold (KrF), som er leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget i en SMS til VG.

– Jeg håper Høyres landsmøte når de skal diskutere disse liberale forslagene, også veier de opp mot de sosiale kostnadene forslagene vil kunne gi. Økt tilgjengelighet fører som regel til økt forbruk, og i en tid hvor den Høyre-ledede regjeringen jobber med en alkoholstrategi for å få ned den skadelige alkoholbruken så blir dette litt umusikalsk, skriver han videre.

MISFORNØYD: Geir Jørgen Bekkevold (KrF) mener Høyre bør tenke seg om før de går inn for å liberalisere alkoholpolitikken. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Forlater hovedlinjene

KrFs bekymring deles av organisasjonen Actis, rusfeltets samarbeidsorgan, som reagerer kraftig på forslagene

– Høyres programforslag er en kraftig liberalisering av norsk alkoholpolitikk. Lavere avgifter, betydelig utvidelse av salgstidene for alkohol og åpning for salg av sterkøl i butikk er en kombinasjon som all forskning tilsier vil gi betydelig økning i konsumet. Høyre forlater med dette hovedlinjene i både sin egen og landets alkoholpolitikk, skriver Pernille Huseby, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan til VG.

De mener alkoholpolitikken Høyres programkomité forslår kan skade folkehelsen og få negative ringvirkninger, som mer vold.

Ap: – Frieri

Aps Ingvild Kjerkol tar på sin side forslaget med en klype salt, og mener Høyres politikk i praksis vil bli mer moderat.

– Her er nok Høyre ute og snakker litt fra flere munnviker når det er valgkamp. Så vet vi at de må regjere sammen med KrF og med støtte fra Frp og da blir høyre den moderate stemmen. Dette her er litt sånn frieri, men jeg tror ikke de mener alvor, sier hun.

IKKE BRA: Ingvild Kjerkol (Ap) mener Høyres liberaliseringsforslag vil svekke vinmonopolets stilling, og ikke er god politikk. Foto: Tore Kristiansen

Frp: – Velkommen etter

Fremskrittspartiet mener Høyre havner bakpå.

– Jeg syns det er litt underlig at dette kommer nå. Da Frp foreslo åpningstider for alkoholsalg i juni, mente Høyres helsepolitiske talsperson at alkohol var det farligste rusmiddelet i samfunnet og stemte imot, sier Frps Åshild Bruun-Gundersen.

– Hvis Høyre nå har snudd og støtter FrPs ønske om å liberalisere alkoholpolitikken så er det bra. Ønsker Høyre velkommen etter og håper de viser dette gjennom konkret handling og begynner å støtte våre forslag i Stortinget.

– Mer frihet

Linda Hofstad Helleland (H) svarer på bekymringene om negative ringvirkninger at dette handler om å balansere hensyn opp mot hverandre.

– Men alkohol er et lovlig produkt i Norge og kan selges på butikk. Hvis det er to-tre timer fra eller til som er avgjørende for at alkoholkonsumet blir så økt, den kjøper jeg ikke helt. Jeg er mer opptatt av å gi innbyggerne gode muligheter til å gjøre valg for sin egen folkehelse, sier hun til VG og legger til:

– Det gjelder både sukker og alkohol. Der vil Høyre bidra slik at folk kan ta gode og opplyste valg. Men med Høyre får du mer frihet og valgfrihet. Her er en av disse tingene.

– Dere sitter jo i regjering med KrF. Er dette realistisk?

– Nå er ikke vår jobb å lage et program hverken for KrF eller venstre, vi har laget det for høyre, og dette her er vårt utgangspunkt. Folk skal få vite hva Høyre står for, og de får de med dette her.

Når det kommer til hvorfor Høyre ikke har gått inn for slike liberaliseringer tidligere, svarer Henrik Asheim Frp at han mener det nå er et riktig tidspunkt å se på særavgiftene for å hindre tap av arbeidsplasser på grunn av grensehandelen. Han påpeker også at Høyre ikke har sittet alene i regjering i årene som har gått.

– Vi har faktisk ikke hatt finansministeren heller, sier han.

NY POLITIKK: Linda Hofstad Helleland og Henrik Asheim har ledet Høyres programkomité. Foto: Stian Lysberg Solum

Publisert: 07.09.20 kl. 13:28