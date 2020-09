FORSAMLINGSLOKALET: Den religiøse samlingen pågikk i denne eneboligen og garasjen bak i Skjeberg i Sarpsborg kommune. Foto: Gisle Oddstad

Sarpsborg-ordfører: – Kan ikke utelukke politianmeldelse

Over 200 personer er smittet etter en religiøs samling i et lokale i Sarpsborg for en uke siden. Det kan resultere i anmeldelser fra kommunen.

Søndag ble det påvist 25 nye smittetilfeller i Sarpsborg alene. Det slår rekorden de satt lørdag, med 15 tilfeller.

Da er trolig rundt 80 innbyggere i kommunen så langt bekreftet smittet i forbindelse med utbruddet etter en religiøs samling ved Al-Ghadir islamsk senter Østfold.

– Det er en urovekkende utvikling, men så lenge våre smittesporere klarer å finne smitteveien og det er innenfor ett miljø, så klarer vi å holde en viss oversikt. Det er viktig, det gjør at vi ikke spinner ut av kontroll, sier ordfører i Sarpsborg Sindre Martinsen Evje (Ap).

Totalt er over 200 smittetilfeller i Østfoldkommuner knyttet til det pågående utbruddet, og over 1500 er i karantene.

ALVORLIG OG KREVENDE: Ordfører i Sarpsborg Sindre Martinsen Evje (Ap) betegner det pågående smitteutbruddet i Sarpsborg og nærliggende kommuner som alvorlig og krevende. Foto: Gisle Oddstad

– Vi må nå vurdere hva som har skjedd på stedet smitten oppsto, se om det var brudd på smittevernreglene, og gjøre en vurdering basert på fakta.

– Jeg kan ikke utelukke at det kommer en reaksjon fra kommunen i form av en anmeldelse, sier Martinsen-Evje.

Allerede har Al-Ghadir fått reaksjoner fra kommunen på forsamlingslokalene sine.

– Kommunen ser allerede på om de har brukt et bygg ulovlig, og det er to pågående tilsynssaker knyttet til det. Hvis det bygget ikke var godkjent forsamlingslokale, så har det vært for mange folk til stede, uavhengig av smittevernreglene, sier ordføreren.

Til VG opplyser forstander Sadiq Baker Alezairjawi at han ikke er kjent med at kommunen vurderer å anmelde.

– Jeg har samarbeidet veldig bra med kommunen for å stoppe spredningen, skriver han i en tekstmelding.

IKKE GODKJENT: Dette bygget var tidligere et verksted. Det er ikke godkjent av kommunen som forsamlingslokale. Foto: Gisle Oddstad

Forsamlingslokalene i Skjeberg i Sarpsborg består av en ombygget garasje og en enebolig. Garasjen er ikke godkjent til det formålet, ifølge kommunen.

Onsdag sendte Sarpsborg kommune stoppordre til Al-Ghadir, med pålegg om opphør av bruk av verkstedet som forsamlingslokale.

Der konkluderer de med at lokalene er tatt i bruk uten nødvendig tillatelse, og at det er utført søknadspliktig byggearbeid som ikke er godkjent.

Etter en befaring med det lokale brannvesenet finner også kommunen en rekke feil og mangler, blant annet manglende merking av rømningsveier og mangelfullt brannvarslingssystem. I brevet skriver de at de også fant et oppkoblet toalett som det ikke var søkt om.

– Vi sendte søknad til Sarpsborg kommune før den store feiringsdagen 29. august i høytiden ashura. Avslaget fra kommunen kom 2. september. Vi brukte huset 29. august fordi leieavtalen i Fredrikstad til det gamle samlingsstedet der var gått ut, sier Alezairjawi til Dagbladet.

Utbruddet etter den religiøse samlingen er det største i Norge siden våren, slo assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad fast ovenfor VG søndag.

Nakstad understreker at det fortsatt er et lokalt utbrudd der de foreløpig ikke har holdepunkter for å tro at det skjer mye skjult smittespredning som ikke fanges opp.

– Det ser med andre ord ikke ut til å være starten på en ny «smittebølge» slik vi så i mars og april, ut fra det vi vet i dag, sier Nakstad.

Publisert: 06.09.20 kl. 21:12

