Russland: Oppdaget norsk overvåkningsfly over Barentshavet

Det russiske forsvaret hevder at de har identifisert et norsk Orion-fly over Barentshavet ved hjelp av et MiG-31 jagerfly.

Ifølge nyhetsbyrået Tass oppdaget russisk luftkontroll det norske flyet da det nærmet seg russisk grense.

Derfor sendte de opp et MiG-31 jagerfly for å identifisere den norske Orion-maskinen.

Orion er et militært, maritimt overvåkningsfly. Ifølge russerne var det en Р-3С Orion tilhørende det norske forsvaret som ble oppdaget.

Det russiske forsvaret skal ha oppdaget det norske flyet over nøytralt farvann i Barentshavet tirsdag. Orion-flyet krysset grensen til Russland.

– Etter at det norske flyet snudde bort fra den russiske grensen, vendte det russiske jagerflyet trygt tilbake, heter det. Russerne understreker at jagerflyet opptrådte i samsvar med internasjonale regner for bruk av luftrommet.

Ifølge Tass fanget russiske jagerfly opp et norsk Orion-fly også den 26. august. Heller ikke den gang krysset det norske flyet over grensen.

Ifølge Luftforsvarets hjemmesider har de i alt seks Orion-fly, som er et langtrekkende, maritimt patruljefly.

Flyet brukes hovedsakelig til overvåkning og rekognosering, samt antiubåt- og andre maritime operasjoner, skriver Luftforsvaret.

Talsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, oberstløytnant Ivar Moen, bekrefter at et norsk P-3C Orion befant seg over Barentshavet tirsdag.

– Dette flyet tok av rundt klokken 08.00 tirsdag, og var en del av en tokt som gjennomføres jevnlig.

Moen forteller videre at denne aktiviteten er svært viktig for Forsvaret, og at identifiseringen russiske styrker gjorde også er helt rutinemessig.

– Her samles det inn forskjellig informasjon hvor vi i sum får en oversikt over aktiviteten som befinner seg utenfor kysten av Norge. Identifiseringen som russerne gjorde er helt det samme som det vi gjør når de beveger seg i nærheten av norsk grense.

Oberstløytnanten understreker at all aktivitet i denne forbindelse skjer i internasjonalt luftrom, og at ingen bryter denne grensen.

– Dette skjer på en høyst profesjonell måte, og vi har begge respekt for hverandres oppdrag når dette skjer.

