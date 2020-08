TROND GISKE: Her fotografert i vandrehallen under TV2 intervju 12 februar 2020. Foto: Gisle Oddstad

Adressa: Trøndelag AUF trekker støtten til Giske som fylkesleder

Trøndelag AUF trekker støtten til Trond Giske som fylkesleder. De krever skriftlig avstemning på helgens årsmøte.

Oppdatert nå nettopp

Det melder Adresseavisen torsdag kveld.

Dette ble enstemmig vedtatt under et ekstraordinært styremøte i Trøndelag AUF torsdag ettermiddag. Bakgrunnen for møtet er en ny sak som involverer Trond Giske, som er blitt kjent etter at han ble innstilt som ny leder for Trøndelag Ap.

AUF skriver følgende i en pressemelding:

«AUF i Trøndelag har på ekstraordinært fylkesstyremøte i ettermiddag besluttet at AUF ikke lenger stiller seg bak den enstemmige innstillingen til valgkomiteen, grunnet den siste utviklingen i saken om Trond Giske. Fylkesstyret i AUF i Trøndelag vil på lørdag kreve skriftlig votering, og oppfordrer på det sterkeste alle medlemmer av AUF ikke å stemme for Trond Giske som ny fylkespartileder.»

Like etter at Trøndelag AUF trakk sin støtte til Trond Giske som fylkesleder, innkalte Trøndelag Arbeiderparti til krisemøte.

Det bekrefter komiteens leder Arild Grande overfor VG. Det var TV 2 som meldte dette først. VG får opplyst at møtet er digitalt.

Mandag ble Giske innstilt som ny leder av Trøndelag Arbeiderparti, av en enstemmig valgkomité. Det har ført til protester i partiet, både lokalt og sentralt.

les også Står frem med nachspiel-episode om Giske

Trond Giske gikk av som Arbeiderpartiets nestleder i januar 2018 i kjølvannet av varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Ap konkluderte i etterkant med at Giske i flere av sakene hadde brutt partiets interne retningslinjer mot seksuell trakassering.

Giske selv har sagt at han er lei seg for hendelser som var upassende og ubehagelige. Men han har avvist anklagene om seksuell trakassering og karakterisert enkelte av varslene som grunnløse og falske.

Lokalpolitiker Sandra Skillingsås (29) i Trondheim Ap fortalte torsdag til Adresseavisen om en hendelse for seks år siden på et nachspiel med Trond Giske.

Trond Giske sier nå at det har vært for lite bevissthet om festkulturen i Trøndelag Ap.

– I 2017 beklaget jeg dypt at jeg ikke hadde vært bevisst nok i enkelte sosiale situasjoner, og den beklagelsen gjelder fortsatt. Det har også i Trøndelag vært for lite bevissthet om festkultur, som jeg også har vært en del av, og vi har gjort mye for å rydde opp i dette de siste årene, sier Giske, som er innstilt som leder i Trøndelag Ap, til Adresseavisen.

Uttalelsen kom i forbindelse med at Sandra Skillingsås, som nylig er innstilt som styremedlem i Trøndelag Ap, fortalte om ubehagelige opplevelser i fylkespartiet. Skillingsås har siden 2013 vært en del av Trond Giskes nære krets. Da begynte hun som midlertidig ansatt i valgkampteamet.

Overfor Adresseavisen beskriver hun et arbeidsmiljø med en seksuell sjargong, som Skillingsås sier hun fleipet vekk helt frem til metoo-kampanjen i 2017.

VG har ikke oppnådd kontakt med Skillingsås torsdag kveld.

Publisert: 27.08.20 kl. 18:27 Oppdatert: 27.08.20 kl. 19:21

Mer om Trond Giske

Fra andre aviser