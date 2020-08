TROND GISKE: Her fotografert i vandrehallen under TV2 intervju 12 februar 2020. Foto: Gisle Oddstad

Adressa: AUF trekker støtten til Giske som fylkesleder

Trøndelag AUF trekker støtten til Trond Giske som fylkesleder. De krever skriftlig avstemning på helgens årsmøte.

Det melder Adresseavisen torsdag kveld.

Dette ble enstemmig vedtatt under et ekstraordinært styremøte i Trøndelag AUF torsdag ettermiddag. Bakgrunnen for møtet er en ny sak som involverer Trond Giske, som er blitt kjent etter at han ble innstilt som ny leder for Trøndelag Ap.

AUF skriver følgende i en pressemelding:

«AUF i Trøndelag har på ekstraordinært fylkesstyremøte i ettermiddag besluttet at AUF ikke lenger stiller seg bak den enstemmige innstillingen til valgkomiteen, grunnet den siste utviklingen i saken om Trond Giske. Fylkesstyret i AUF i Trøndelag vil på lørdag kreve skriftlig votering, og oppfordrer på det sterkeste alle medlemmer av AUF ikke å stemme for Trond Giske som ny fylkespartileder.»

Like etter at Trøndelag AUF trakk sin støtte til Trond Giske som fylkesleder, innkalte Trøndelag Arbeiderparti til krisemøte.

Det bekrefter komiteens leder Arild Grande overfor TV 2.

Mandag ble Giske innstilt som ny leder av Trøndelag Arbeiderparti, av en enstemmig valgkomité. Det har ført til protester i partiet, både lokalt og sentralt.

Giske gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018, etter at partiet slo fast at han hadde brutt retningslinjene mot seksuell trakassering.

Lokalpolitiker Sandra Skillingsås (29) i Trondheim Ap har ventet seks år med å fortelle om en hendelse på et nachpiel med Trond Giske. Torsdag står hun frem med historien i Adresseavisa.

