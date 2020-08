INGEN NEDSTENGNING NÅ: Byråd Raymond Johansen sa mandag at nedstengning av Oslo ikke er aktuelt nå. Bildet er fra 2. april, da hele landet var ilagt strenge restriksjoner. Foto: Bjørnar K. Bekkevard, VG

Oslo er fortsatt «rødt»: – Følger situasjonen nøye

Oslo er en av seks norske kommuner som er over FHIs smittekrav til andre land, viser VGs tallspesial. Overlege Preben Aavitsland sier de er mindre bekymret for hovedstaden nå enn hva de var for en uke siden.

Oppdatert nå nettopp

– Vi følger situasjonen i Oslo nøye og ser at man nå gjør mye godt arbeid, sier han til VG.

Dersom det skulle blitt gitt reiseråd til Oslo på lik linje med andre land, ville kommunen blitt betegnet som «rød sone» av FHI.

For at et land ikke skal bli farget rødt må det være registrert færre enn 20 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

De siste to ukene har Oslo kommune registrert 208 nye tilfeller, viser VGs tallspesial lørdag kveld. Det tilsvarer 29,99 smittede per 100.000 innbyggere.

– Må finne en balanse

På grunn av den økende smitten, har flere kommuner frarådet innbyggere sine om å reise til hovedstaden nå.

I sin seneste risikovurdering skriver FHI at lokale eller nasjonale myndigheter bør være tilbakeholdne med å fraråde eller forby reiser til eller fra en kommune.

– Et slikt reiseforbud inn og ut av Oslo har enorme negative ringvirkninger for individer og virksomheter, og vi ber derfor myndighetene tenke seg nøye om. Vi bistår gjerne i en slik tenkning, sier Aavitsland til VG.

– Vi skal leve med denne epidemien uten vaksine i minst ett år til, sannsynligvis lengre. Vi må velge smitteverntiltak som er gode nok, men som står i et rimelig forhold til problemets størrelse. Vi må finne en balanse.

Stigende trend

Siden 6. april har smittetrenden i Oslo vært synkende og flat. Mot slutten av sommeren har det blitt registrert flere smittetilfeller, blant annet som følge av en rekke private fester.

Smittetrenden i kommunen har nå vært stigende siden 8. august. Nivået er likevel langt fra den store toppen i vår. På det verste ble det registrert 257 smittede på én dag.

I sin risikovurdering skriver FHI at de tror at Oslo «kan være i ferd med å få situasjonen under kontroll».

– Vi er mindre bekymret for Oslo nå enn for en uke siden, men er årvåkne nå etter semesterstart. La oss se om ikke de andre tiltakene bringer situasjonen i Oslo under kontroll, sier Aavitsland.

Byrådsleder Raymond Johansen uttalte til Dagbladet mandag denne uken at det ikke er aktuelt å innføre noen nedstengning nå.

Flere «røde» kommuner

Oslo er en av ti kommuner som lørdag kveld har en stigende smittetrend. De andre kommunene er Lillestrøm, Trondheim, Sandnes, Sarpsborg, Frogn, Indre Østfold, Lindesnes, Kongsberg og Halden.

I tillegg til Oslo kan også flere av disse kommunene kategoriseres som «rød sone». Lørdag kveld ser tallene slik ut:

Indre Østfold: 171, 63 (!)

Halden: 44,65

Frogn: 44,10

Kongsberg: 43,29

Lindesnes: 30,35

Forrige søndag sa kommuneoverlege Jan Børre Johansen i Indre Østfold at kommunen befinner seg i en ukontrollerbar situasjon.

Han varslet også at de ville innføre strenge smittetiltak denne uken i et forsøk på å begrense smitteutbruddet.

Ifølge FHI er det ikke tegn på en ny nasjonal oppblussing nå. De vurderer derimot at det er høy risiko for flere lokale utbrudd.

Publisert: 15.08.20 kl. 22:33 Oppdatert: 15.08.20 kl. 23:02

Mer om Folkehelseinstituttet Coronaviruset Oslo

Fra andre aviser