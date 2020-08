25 til sykehus etter grottefest i Oslo: – Kunne gått mye verre

ST. HANSHAUGEN (VG) Syv bevisstløse personer ble fraktet til sykehuset i natt, etter å ha blitt kullosforgiftet i en grotte i Oslo. For fem av dem er tilstanden kritisk. Ifølge politiet kan opp mot 200 personer ha vært på festen.

Store styrker fra politi, helse og brannvesen rykket søndag morgen ut til Colletts gate i Oslo, hvor totalt syv personer var bevisstløse etter en grottefest.

– De har hatt med bærbare aggregater inn og startet disse for å få strøm til musikken. Det har utviklet CO og fjernet oksygenet, og dette er årsaken til at det har blitt dårlig pustemiljø der inne, sier brannvesenets innsatsleder Ronny Andersen til VG.

Totalt 25 pasienter er kommet til sykehuset etter den aktuelle festen, opplyser operasjonsleder André Kråkenes til VG like over klokken 07.00. For fem av dem er tilstanden kritisk.

To av pasientene er polititjenestemenn som ble utsatt for kullos da de hjalp festdeltagere ut av grotten.

Ifølge operasjonslederen kan opp mot 200 personer ha vært på festen.

FESTET I GROTTE: Alle nødetatene rykket ut til St. Hanshaugen søndag morgen da festdeltagere som følte seg dårlig begynte å komme ut av en grotte. Foto: Ingvild Silseth, VG

Ravefest

Politiets innsatsleder Arve Røtterud sier at det er snakk om en ravefest.

– En av politipatruljene våre ble vinket til av noen som var dårlig og trengte hjelp. Da patruljen gikk ut av bilen og snakket med personene, var det flere som kom ut fra en grotte, sier han til VG.

Flere av personene som kom ut var også dårlige, så flere politibiler og ambulanser rykket derfor ut til stedet.

– Det har vært en ravefest til ære for en som hadde bursdag. De vi har snakket med har vært mellom 20 og 30 år, sier Røtterud.

INGEN RØMNINGSVEI: Politiets innsatsleder sier at dette kunne gått mye verre. Foto: Ingvild Silseth, VG

Inngangen til grotten er cirka 1 x 1 meter. Når du går inn, går det først et par meter nedover – før det åpner seg.

Grotten, som er romslig når du først har kommet inn i den, er cirka 70 meter dyp og formet som en E, opplyser brannvesenets innsatsleder til VG. Ifølge han er grotten et gammelt bomberom som er ute av drift.

– Det er en liten inngang, men evakueringen gikk for så vidt greit. Men det var veldig mange som var dårlige der inne, sier Røtterud i politiet.

Flere av festdeltagerne hjalp politiet med å bære ut de som var dårlige.

– Og så kom brannvesenet med luft, så de kunne gå inn uten å bli eksponert. De hjalp til med evakueringen og fikk søkt rundt i grotten sammen med politiet, sier innsatsleder helse, Hans Kristian Jørgensen, til VG.

SPERRET AV: Politi og brannvesen jobbet i morgentimene på stedet. Foto: Ingvild Silseth, VG

– Kunne gått mye verre

Siden det kan ha vært opp mot 200 personer på festen, er det fremdeles mange som politiet ikke har kontroll på.

– Kullosforgiftning skal man ta på alvor, og flere var jo påvirket av rusmidler da de dro herfra, sier Røtterud.

At flere har selvevakuert og forlatt stedet er bekymringsverdig, sier innsatsleder helse.

– De kan få symptomer ved at de legger seg. Er det noen som har vært på festen og føler ubehag anbefaler jeg dem å kontakte legevakten eller Ullevål sykehus.

SMAL INNGANG: Inngangen til grotten er cirka 1 x 1 meter. Foto: Ingvild Silseth, VG

Pressevakt ved Oslo universitetssykehus, Anders Bayer, sier at symptomer på kullosforgiftning er hodepine, svimmelhet, kvalme og nær-besvimelse.

– Hvis du opplevde slike symptomer på festen i Colletts gate, og fortsatt har dem, er det viktig å oppsøke legevakt, sier han.

Politiets innsatsleder er tydelig på at dette kunne gått mye verre.

– Det har vært mange mennesker til stede på en fest, hvor flere sier at de har brukt narkotika – amfetamin, kokain og MDMA – med alkohol. Så det kunne gått verre enn hva det har gjort, sier Røtterud.

– Det er ingen rømningsveier, du er fanget i en grotte. Det kunne blitt skummelt.

Skal stenge av grotten

Brannvesenet har i morgentimene kjørt frisk luft inn i grotten. Å få oksygenet slik det skal være der inne, er tidkrevende, sier innsatsleder Andersen.

I likhet med Røtterud, tror også han at dette kunne gått mye verre. Politiet oppretter sak på forholdet.

– Vi skal også sikre slik at ingen kommer inn i grotten igjen. Det er ikke meningen at man skulle gå inn der, siden det kan være farlig, sier Røtterud.

