FOLKETOMT: All undervisning PÅ NHH foregår nå digitalt.

Studentleder om smitteutbruddet på NHH: Retningslinjene ble brutt

BERGEN (VG) 111 studenter ved NHH er bekreftet coronasmittet. – Vi er veldig lei oss, sier leder i studentforeningen om brudd på retningslinjene.

– Vi synes først og fremst at dette er veldig trist, og tar dette på høyeste alvor, sier Marthe-Caroline Dahle, leder i Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS), mutters alene fra kantinen.

Torsdag er 17 nye studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen smittet av corona. Dermed er det totalt 111 smittede ved studiestedet.

Skolen har stoppet alt av fysisk undervisning og aktiviteter, og kun noen ytterst få studenter sitter igjen på lesesalen og i grupperom.

– Her pleier det å yre av liv, men nå er det helt stille her, sier Dahle, mens hun går gjennom gangene.

Gulvene er merket med piler, og sperrebånd er hengt opp på stoler på lesesalen.

– Det er skremmende å ha smitten så tett på plutselig, sier Dahle.

Marthe-Caroline Dahle, leder i Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS). Foto: Gabriel Skålevik, VG

– Veldig lei oss

Mandag kveld forrige uke avholdt studentforeningens klubb- og kulturutvalg et arrangement i Kjelleren på skolen, som opprinnelig skulle være alkoholfritt og vare i rundt en time. Slik ble det ikke.

– Vi har tydelig kommunisert at det ikke er tillatt med fester på NHH, men her brøt man retningslinjene. Det ble konsumert alkohol i lokalet, de dro på hjemmefest, returnerte til skolen hvor de ble bortvist fra området av ansvarlig arrangør, sier Dahle.

En del av dem som nå har fått påvist smitte på skolen, var på dette arrangementet. 45 studenter skal ha deltatt.

– Vi er veldig lei oss for at det har vært brudd på retningslinjene, og det er vi som sitter som øverst ansvarlig.

– Hva kunne ha vært gjort annerledes?

– Det var nok ikke tilstrekkelig med vakter på arrangementet, sier Dahle.

Mandag denne uken hadde skolens ledelse møte med studentforeningen, hvor de snakket om festen.

– Vi synes det er uheldig, og har tatt dette opp med studentforeningen. De har beklaget det hele, sier kommunikasjonsdirektør ved NHH Geir Mikalsen.

Sånn som situasjonen er nå, er det ekstremt viktig at man følger smittevernreglene og er forsiktig med alkohol, sier Mikalsen.

– Når studentforeningen vurderer å gjenåpne aktiviteter på skolen, kommer vi nok til å ha en betydelig sterkere medvirkning.

fullskjerm neste Skolen har stoppet alt av fysisk undervisning og aktiviteter, og kun noen ytterst få studenter sitter igjen på lesesalen og i grupperom. Marthe-Caroline Dahle er avbildet alene i skolens lokaler.

– Oppstått stigma

Mikalsen understreker at festen som ble avholdt er et av mange tilfeller der smitten har blomstret opp.

– Det er tydelig at i denne alderen oppstår det smitte i visse grupper. Denne ene hendelsen er ikke helt avgjørende for det som skjer i studentmiljøet i Bergen, men er ett av utgangspunktene for smittespredning.

VG har vært i kontakt med rundt 20 studenter fra NHH, både med og uten smitte, men ingen har villet si noe i saken. Studentforeningslederen mener det har oppstått stigma rundt det å teste positivt.

– Da har du på en måte mislykkes med smittevern, du er ikke med og bidrar i dugnaden. Men det stemmer jo overhodet ikke. Vi ser at smitte sprer seg fort blant unge, og at mange ikke har symptomer, så det blir som en usynlig fiende vi kjemper mot, sier Dahle.

Kommunikasjonsdirektør ved NHH Geir Mikalsen. Foto: Gabriel Skålevik, VG

Hun synes det er bra at så mange studenter har fått testet seg, og at mange sitter i karantene, også selvpålagt, slik at man får stoppet utbruddet.

– Jeg håper at vi løpet av de neste dagene vil se effektene av å ha stengt ned.

Helseminister Bent Høie sa på regjeringens pressekonferanse tirsdag at de siste ukene har unge mennesker som drar på fest og glemmer smitterådene fått stor oppmerksomhet.

– Det har ført til at noen beskylder unge for bare å tenke på seg selv. Men de gjør faktisk ikke det, sa han.

Mikalsen påpeker at antall nye smittetilfeller på skolen er omtrent det samme som de siste dagene.

– På den ene siden hadde vi fryktet at tallene skulle bli enda høyere, ettersom svært mange studenter har testet seg de siste dagene, også studenter som er symptomfrie, men kan være syke, sier Mikalsen.

– På den andre siden er håpet vårt selvsagt at antall nye smittetilfeller etter hvert vil bli lavere ettersom studentaktivitetene er stengt ned. Vi er nok forberedt på at det kan vare enda en stund før antall nye smittetilfeller faller betydelig.

