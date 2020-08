PST om spionsiktet nordmann: Mener han har hatt møter med russisk etterretningsoffiser

Nordmannen som er pågrepet for å ha delt statshemmeligheter, erkjenner ikke straffskyld. Mannen ble fremstilt for varetektsfengsling mandag.

– Han erkjenner ikke straffskyld, han har forklart seg for politiet, og er tydelig på at han er villig til å forklare seg ytterligere for politiet og villig til å svare på de spørsmål de har til ham, sier forsvareren, advokat Marianne Darre-Næss.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har i Oslo tingrett begjært fire uker varetekt med fullstendig isolasjon og mediaforbud. Det begrunnes i fare for bevisforspillelse. Siktelsen tar utgangspunkt i at siktede har møtt en russisk etterretningsoffiser.

Den spionsiktede mannen er i 50-årene og bosatt på Østlandet.

Mediedirektør i DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) Per Wiggo Richardsen har bekreftet til VG at den siktede er ansatt i selskapet. DNV kan på nåværende tidspunkt ikke si noe om siktedes stilling, eller om det var selskapet som varslet PST.

Den siktedes spesialfelt bringer ham i kontakt med den norske forsvarsindustrien og forskere innen avansert forsvarsteknologi. Ifølge PST fant pågripelsen sted uten dramatikk på en restaurant.

PST har siktet mannen for brudd på straffelovens paragrafer 123 og 124, som omhandler henholdsvis avsløring av statshemmeligheter og grov avsløring av statshemmeligheter.

Brudd på paragraf 123 kan straffes med bot eller inntil tre års fengsel, mens brudd på paragraf 124 kan straffes med fengsel inntil 15 år.

FORSVARER: Advokat Marianne Darre-Næss på vei ut av Oslo tinghus. Foto: Odin Jæger

Pågrepet på restaurant

Den siktede mannen i 50-årene ble pågrepet på en restaurant i Oslo, lørdag. Mannen skal da ha vært i møte med det PST mener er en russisk etterretningsoffiser. Disse skal ifølge PST hatt flere møter med hverandre.

– Vi vet at den siktede i sin stilling i Det Norske Veritas har hat tilgang til informasjon som kan ha stor verdi for andre parter, herunder andre stater. Så blir det opp til etterforskningen å vise hvilken informasjon han har delt med den russiske etterretningsoffiseren, sier Line Nygaard, påtaleansvarlig i PST til VG.

Mannen i 50-årene er hittil den eneste siktede i saken. Nygaard sier videre at det blir opp til etterforskningen å vise om det blir nødvendig å ta ytterligere skritt mot den russiske agenten.

