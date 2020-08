Foto: Odin Jæger

Aktor om spion-siktet nordmann: Mener han har møter med russisk etterretningsoffiser

Nordmannen som er pågrepet for å ha delt statshemmeligheter, erkjenner ikke straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer overfor VG.

– Han erkjenner ikke straffskyld, han har forklart seg for politiet, og er tydelig på at han er villig til å forklare seg ytterligere for politiet og villig til å svare på de spørsmål de har til ham, sier forsvareren.

PST har begjært fire uker med fullstendig isolasjon og mediaforbud. Det begrunnes i fare for bevisforspillelse. Siktelsen tar utgangspunkt i at det har vært avholdt møter mellom siktede og en russisk etterretningsoffiser.

Den spionsiktede mannen er i 50-årene og bosatt på Østlandet. Mediedirektør i DNV GL (Det norske veritas), Per Wiggo Richardsen, har tidligere bekreftet til VG at den siktede er en ansatt i selskapet. DNV kan på nåværende tidspunkt ikke si noe om siktedes stilling, eller om det var selskapet som varslet PST.

Den siktedes spesialfelt bringer ham i kontakt med den norske forsvarsindustrien og forskere innen avansert forsvarsteknologi. Pågripelsen fant, ifølge aktor, sted på en restaurant uten dramatikk. Mannen var ansatt i Det Norske Veriats.

– Vi mener han gjennom sitt arbeide i DNV har hatt tilgang til informasjon som kan ha hatt stor interesse for andre stater, sier Line Nyvoll i PST.

