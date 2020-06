FLY: Sverre Myrli er transportpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Foto: Fredrik Hagen

Ap mener regjeringen burde vist mer vilje til å redde SAS

Arbeiderpartiets Sverre Myrli tror hele 2021 kommer til å gå med på å få en normalsituasjon for flybransjen. Han skulle ønske at regjeringen var mer aktive for å redde SAS.

Tirsdag morgen ble det klart at Danmark, Sverige og Wallenberg-familien stiller opp med milliardbeløp for å redde SAS. Selskapet får inn 12 milliarder svenske kroner i frisk kapital.

Men Norge står utenfor den nye redningspakken.

– Det viser jo at den svenske og danske stat ser at det er viktig at vi klarer å redde SAS. Vi skulle ønske at den norske regjeringen hadde vært med på dette og vist den samme viljen, sier transportpolitisk talsperson Sverre Myrli i Arbeiderpartiet.

– Vi i Arbeiderpartiet har ikke et sterkt ønske om å eie flyselskaper, men det er viktig for staten og for samfunnet at vi har flyselskap basert i Norge og Skandinavia, også etter at denne krisen er over, sier han.

Han skulle derfor gjerne se at Solberg-regjeringen gjorde mer.

– Vi skulle ønske at regjeringen var mer aktiv, sier han.

VG har kontaktet Nærings- og fiskeridepartementet og statsråd Iselin Nybø (V) for en kommentar, men foreløpig ikke fått svar.

KRISEPAKKE: Slik så det ut da partiene på Stortinget holdt pressekonferanse om luftfarten. Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti deltok, sammen med næringsminister Iselin Nybø og samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Fredrik Hagen

– Økt gjeld

Norge har bidratt til luftfarten med statlig kjøp av flyruter, endring av permitteringsregelverket og en statlig lånegarantiordning.

SAS-sjef Rickard Gustafson beklager at Norge ikke var med på redningspakken selskapet kunngjorde tirsdag.

– Jeg beklager det. Jeg hadde gjerne sett at Norge skulle bli en del av det, men den norske stat har hatt en klar posisjon om at de vil yte hjelp gjennom en lånegarantiordning. Vi er takknemlige for det, men er tydelig på at vi ikke kan finansiere oss bare med økt gjeld, sier Gustafson til Dagens Næringsliv.

Han har tidligere sagt at selskapet ikke vil være tilbake til normalen før i 2022.

Bakgrunn fra E24: Her er hovedtrekkene i redningsplanen til SAS

SAS-SJEF: Rickard Gustafson. Foto: FREDRIK PERSSON / TT News Agency

Tommelen ned

Ifølge LO og Arbeiderpartiet var det et ønske fra Sverige og Danmark om at Norge bidro til å redde selskapet.

– Den norske regjeringen vendte tommelen ned med en gang. Vi stilte oss åpne for å finne en god løsning. Sammen med andre løsninger, så var vi også åpne for at den norske stat kunne gå inn igjen på eiersiden, sier Myrli.

Næringsdepartementet bekreftet overfor VG forrige uke at Norge hadde vært i dialog med den svenske og danske staten om enkeltselskaper i flybransjen. De ville ikke si hvilke selskaper det gjaldt.

SAS: Selskapet annonserte tirsdag en kriseløsning. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

Flere tiltak

Myrli tror at staten må stille opp for flybransjen i lengre tid.

– Vi vil trolig måtte kjøpe ruter, stille opp med kapital, kutte flyplassavgifter og ha ulike tiltak slik at luftfarten kan klare seg. Husk at det til vanlig er rutetrafikk fra nesten femti flyplasser hver dag. Det sier noe om hvor viktig luftfarten er i Norge, sier Myrli til VG.

Blant tiltakene er å kutte i flyavgiftene som finansierer norske flyplasser. I utgangspunktet er norske flyplasser selvfinansierende.

– Vi har fjernet eller kuttet mange av avgiftene. Jeg ser for meg at vi må videreføre det også i 2021. Vi har fått signaler fra luftfarten på at situasjonen vil vare, sier Myrli.

– Hele 2021 kan gå med på å få normale tilstander, legger han til.

Publisert: 30.06.20 kl. 11:17

