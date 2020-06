REAGERER: Rigmor Aasrud (Ap) mener permitteringsordningen burde vært høyere prioritert. Foto: Mikalsen, Helge

Går knallhardt ut mot Frp: – Det er ganske spesielt

Rigmor Aasrud (Ap) reagerer på at Erlend Wiborg (Frp) nå går ut med støtte til forlengelse av permitteringsreglene, dager etter at forslaget ble nedstemt.

Da Stortinget stemte over revidert nasjonalbudsjett forrige uke, stemte Fremskrittspartiet med regjeringen mot å utvide permitteringsordningen ut året.

Første nestleder i arbeids- og sosialkomiteen Rigmor Aasrud (Ap) reagerer derfor på at leder i samme komité, Erlend Wiborg (Frp) i tirsdagens Dagsnytt 18 mente at ordningen bør forlenges, slik som NHO og LO ønsker, og mot hva partiet stemte.

– For tre dager siden kunne de vært med på å forlenge ordningen ut året, så kommer Wiborg etter vedtatt budsjett og har ombestemt seg. Det er ganske spesielt, sier Aasrud til VG.

Permitteringsordningen gir arbeidsgivere fritak fra lønnsplikt under permittering, og arbeidstagere kan være permittert i inntil 26 uker. Dagens ordningen gjelder ut oktober.

Det mente både LO og NHO ikke holdt, og ba om at ordningen ble utvidet til 52 uker permittering og at den gjaldt ut 2020, for å forhindre masseoppsigelser.

– Det er en dyr ordning, og vi har satt av nesten tre milliarder kroner i vårt alternative budsjett til å forlenge perioden. Hvis de virkelig brydde seg om dette så hadde de prioritert dette, og ikke senking av sukkeravgift og fjerning av bomringer, tordner Aasrud.

UENDRET: Erlend Wiborg er klar på at Frp ønsket å få permitteringsordningen inn i revidert nasjonalbudsjett, men at de ikke fikk gjennomslag. Foto: Ola Vatn / VG

– Ment det samme hele tiden

Erlend Wiborg er helt uenig i Aasruds tolkning av hendelsesforløpet, og reagerer på hvordan prioriteringene blir beskrevet.

– Vi har ment det samme hele tiden. Vi ønsket en forlengelse av permisjonsordningen, men fikk ikke gjennomslag for det under budsjettforhandlingene med regjeringen. Vi fikk derimot gjennomslag for at situasjonen skulle følges tett, og at man skulle ta grep hvis det ble nødvendig. Det er det nå, sier Wiborg.

Han viser til et brev LO og NHO sendte til Statsministerens kontor forrige uke, hvor både arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjonen ba om forlengelse av ordningen.

I brevet skriver LO og NHO at konsekvensen av dagens ordning er at bedriftene vil måtte gå til oppsigelser dersom den ikke forlenges.

– Vi ser at smitteverntiltakene og innreisebegrensningene til Norge gjør at mange sliter, spesielt innen reiseliv og hotell, og da mener jeg vi må lytte til det. Det går oppsigelsesvarsel ut i disse dager som muligens kunne vært unngått, hevder Wiborg.

Han reagerer også på hvordan Aasrud kommenterer hva Fremskrittspartiet fikk gjennomslag for under forhandlingene med regjeringen.

– De avgiftskuttene har ikke blitt prioritert over permitteringsordningen. Nå er det veldig mange som har en anstrengt økonomi på grunn av arbeidsledighet eller permitteringer, og at man da kan sørge for at folk får litt lavere utgifter synes jeg er kjempebra, sier Wiborg.

Publisert: 24.06.20 kl. 23:05

