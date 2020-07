ÅSTED: En kvinne i 50-årene ble knivstukket og drept da hun satt i en bil ved bussterminalen på Storbyen kjøpesenter. Foto: Gisle Oddstad, VG

Tre knivstukket i Sarpsborg: Gjerningsmann har relasjon til to av ofrene

SARPSBORG (VG) Tre kvinner ble natt til onsdag knivstukket på tre ulike steder i Sarpsborg. Et av ofrene satt i en bil og ventet på en slektning da hun ble knivdrept.

En tidligere voldsdømt 31-åring er pågrepet og vil bli siktet for drap og drapsforsøk. Det opplyser politiet i en pressemelding onsdag formiddag.

– Hendelsen i natt fikk et tragisk utfall hvor en kvinne i 50-årene omkom, en annen ble hardt skadet og en tredje skadet, men med mindre alvorlige skader. Gjerningsmannen er tidligere domfelt for vold, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø.







Hun sier at de så langt har fått bekreftet at mannen har en relasjon til to av ofrene – de to kvinnene som er skadet.

– Politiet har per nå ikke opplysninger om at det er en relasjon mellom gjerningsmannen og avdøde, sier politiinspektøren.

Den pågrepne mannen er en norsk statsborger med utenlandsk opprinnelse.

– Jeg er på vei til å møte klienten min nå. Det er planlagt avhør i dag. Jeg har ingen kommentarer utover det, sier siktedes forsvarer, Vigdis Brandstorp, til VG.

Tre ulike steder

Etterforskningen så langt bekrefter at det kun står en gjerningsperson bak knivstikkingen i Sarpsborg natt til onsdag.

Rundt klokken 23.30 fikk politiet melding om en knivstukket kvinne ved bussterminalen på Storbyen kjøpesenter. Kvinnen satt i en bil og ventet på en slektning, ifølge politiet.

– Få minutter senere mottok vi en ny melding om nok en knivstukket kvinne, denne gangen i St. Nikolas gate. Den siste skadede, som ble funnet på en adresse i Oskars gate, fikk vi melding om cirka 10 minutter etter første melding.

Forteller at han ble vitne til pågripelsen: – Telte opp mot tolv politibiler

En time etter politiet mottok første melding, ble gjerningsmannen pågrepet på sin adresse – etter at en av ofrene gjenkjente han. Politiet ønsker å avhøre mannen i løpet dagen.

– Undersøkelser av vedkommende og politiets kontakt med han så langt, tilsa at han ble fremstilt for lege og ble senere innlagt på sykehus. Politiet undersøker nå om mannens psykiske helse har hatt betydning for hendelsesforløpet, sier politiinspektøren.

Politiet sendte alle tilgjengelige mannskaper til Sarpsborg da de fikk flere meldinger om knivstikking på forskjellige adresser. Hendelsen ble kategorisert som «pågående livstruende vold (PLIVO)». De oppfordret også folk om å holde seg innendørs.

– Jeg kunne se papir og blod

Vitner som VG snakket med i natt forteller at gjerningsmannen dro fra sted til sted.

To av dem forteller at de ble oppringt av en av som ropte om hjelp. Personen befant seg innendørs, og de to måtte sparke inn døren for å komme seg inn. Gjerningsmannen hadde da dratt videre.

Et vitne forteller til VG klokken 01.30 at det skal ha vært en kvinne liggende på bakken i Oscars gate rundt klokken 23.30.

– Jeg kunne se papir og blod, og det var helt kaos.

Politi og ambulanse skal ha ankommet stedet. Vitnet forteller at det også var en annen hendelse lenger ned i gaten, hvor det også var politi og ambulanse på plass.

– Politiet skrek og det var mye kaos.

BEVÆPNET: Politiet var væpnet i gatene i Sarpsborg natt til onsdag. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Jeg kom meg unna

Det ble i løpet av natten observert bevæpnet politi og flere ambulanser i sentrum av Sarpsborg. VG har snakket med en mann som ble vitne til politiaksjonen da han kom hjem fra jobb.

– Politiet kjørte rundt og skrek ut av bilvinduet: «Hold dere inne». De virket veldig stresset, forteller mannen til VG.

Kort tid i forkant så han to kvinner kommende løpende nedover gaten. Etterpå kom en tredje kvinne som ropte: «ring politiet». Ingen av de tre var skadet.

Sarpsborg Arbeiderblad skriver at de har vært i kontakt med mannen til et av ofrene. Han forteller at gjerningsmannen banket på døren og tok seg inn i boligen deres. Der skal han ha gått til angrep på mannens kone.

– Vi satt og så på TV, så banker det på døren. Da jeg åpnet forsøkte han å stikke meg, men jeg kom meg unna, sier mannen til avisen.

Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som har vært vitne til en eller flere av hendelsene natt til onsdag, og andre som kan ha opplysninger i saken. Disse bes ta kontakt med politiet på telefon: 64 99 40 60 eller på e-post: tips.ost@politiet.no

HELIKOPTRE: Det ble i natt rekvirert to helikoptre fra luftambulanse og et redningshelikopter fra Rygge. Foto: Gisle Oddstad, VG

