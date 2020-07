Foto: Stian Joneid

Tre knivstukket i Sarpsborg – en person pågrepet

Politiet ber folk i Sarpsborg om å holde seg innendørs etter flere knivstikkinger i byen tirsdag kveld. Tre personer har blitt knivstukket. En person har blitt pågrepet.

Politiet skriver på Twitter klokken 00.18 at de kan bekrefte at det er tre personer som er knivstukket på to ulike adresser. To av disse skal være kritisk skadet, den siste knivstukket i armen.







Politiet melder at en person er pågrepet. Det er ennå uvisst om det er flere involvert. Politiet ber om at folk fortsatt holder seg innendørs.

VG er på stedet. Det er observert bevæpnet politi og flere ambulanser i sentrum.

Like før midnatt skrev politiet på Twitter at de har fått meldinger om at flere personer skal være knivstukket flere steder i Sarpsborg.

Det er foreløpig uklart hva som har skjedd, og politiet skriver at de vil komme tilbake med mer informasjon.

Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad er nødetater fra hele Østfold sendt mot Sarpsborg, i tillegg til luftambulanse. Avisen skriver også at de ser det som ser ut som bevæpnet politi i gatene.

Politiet i Oslo opplyser til VG at de også har sendt flere patruljer til byen.

På flightradar24.com kan man se to ambulansehelikopter som har landet på sykehuset Østfold Kalnes. Også et Sea King-helikopter er kalt ut.

