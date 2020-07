Tre knivstukket i Sarpsborg - én omkommet

SARPSBORG (VG) Tre kvinner ble natt til onsdag knivstukket på tre ulike steder i Sarpsborg. Et av ofrene er bekreftet omkommet, og en antatt gjerningsperson er pågrepet.

Like etter klokken 02 skriver Øst politidistrikt i en pressemelding at et av ofrene er bekreftet omkommet.







Politiet har totalt fått melding om tre knivstikkinger i Sarpsborg natt til onsdag.

– Politiet mottok natt til onsdag melding om en knivstukket kvinne i Sarpsborg. Kort tid etter fikk vi nye meldinger om to nye knivstikkinger i henholdsvis St. Nicholas gate og Oscars gate.

Videre skriver politidistriktet at et av ofrene gjenkjente gjerningsmannen og vedkommende ble pågrepet på en adresse i Sarpsborg sentrum.

Politiet har ikke indikasjoner på at flere gjerningspersoner skal være involvert. Alle ofrene er kvinner.

– Vitneobservasjoner styrker teorien om at det kun er en gjerningsperson, sier Olav Unnestad, som er felles leder for operative tjenester i Øst politidistrikt, til VG, og legger til at knivstikkingene skjedde med noe tidsintervall.

Politiet sendte alle tilgjengelige mannskaper til Sarpsborg da de fikk hendelsen, som de vurderte som en «mulig pågående livstruende hendelse». De oppfordret også folk om å holde seg innendørs.

– Vi blir i Sarpsborg med relativt store operative politiressurser gjennom natten, sier Unnestad.

– Jeg kunne se papir og blod

Fire vitner VG har snakket med mener det dreier seg om én gjerningsmann, som dro fra sted til sted.

To av dem forteller at de ble oppringt av en av som ropte om hjelp. Personen befant seg innendørs, og de to måtte sparke inn døren for å komme seg inn. Gjerningsmannen hadde da dratt videre.

Et vitne forteller til VG klokken 01.30 at det skal ha vært en kvinne liggende på bakken i Oscars gate rundt klokken 23.30.

– Jeg kunne se papir og blod, og det var helt kaos.

Politi og ambulanse skal ha ankommet stedet.

Vitnet forteller at det også var en annen hendelse lenger ned i gaten, hvor det også var politi og ambulanse på plass.

– Politiet skrek og det var mye kaos.

Vitnet forteller at situasjonen er roligere nå, men at det fremdeles er folk og politi i gaten.

Stort politioppbud

Det er observert bevæpnet politi og flere ambulanser i sentrum.

VG har snakket med en mann som ble vitne til politiaksjonen da han kom hjem fra jobb.

– Politiet kjørte rundt og skrek ut ut av bilvinduet: «Hold dere inne». De virket veldig stresset, forteller mannen til VG.

Kort tid i forkant så han to kvinner kommende løpende nedover gaten. Etterpå kom en tredje kvinne som ropte: «ring politiet». Ingen av de tre var skadet.

Det ene åstedet er på parkeringsplassen tvers over gaten for kjøpesenteret Storbyen i Sarpsborg sentrum. Det er kriminalteknikere på stedet og tre bevæpnede politibetjenter.

Sarpsborg Arbeiderblad skriver at de har vært i kontakt med mannen til et av ofrene. Han forteller at gjerningsmannen banket på døren og tok seg inn i boligen deres. Der skal han ha gått til angrep på mannens kone.

– Vi satt og så på TV, så banker det på døra. Da jeg åpnet forsøkte han å stikke meg, men jeg kom meg unna, sier mannen til avisen.

Like før midnatt skrev politiet på Twitter at de har fått meldinger om at flere personer skal være knivstukket flere steder i Sarpsborg.

Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad er nødetater fra hele Østfold sendt mot Sarpsborg, i tillegg til luftambulanse.

Politiet i Oslo opplyser til VG at de også har sendt flere patruljer til byen.

På flightradar24.com kan man se to ambulansehelikopter som har landet på sykehuset Østfold Kalnes. Også et Sea King-helikopter er kalt ut.

Publisert: 15.07.20 kl. 00:18 Oppdatert: 15.07.20 kl. 02:14

