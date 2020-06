FRITT FREM: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) mener det bør være opp til norske kommuner selv å bestemme hva slags flagg de vil heise. Foto: Krister Sørbø, VG

Astrup vil endre flaggloven - vil gjøre det mulig for norske kommuner å heise regnbueflagget

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) foreslår å endre flaggloven og gi alle norske kommuner mulighet til å flagge under Pride.

Dersom en kommune i dag ønsker å heise regnbueflagget foran rådhuset, så er de nødt til å gjennomføre et fysisk Pride-arrangement i bygget.

Flaggloven åpner nemlig kun opp for bruk av det norske flagget, det samiske flagget og kommune- og fylkesflagget i kommunens bygninger.

Det eneste unntaket fra loven er «dersom bygningen brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangementer med allmenn interesse».

Det mener kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) er en utdatert regel og foreslår derfor å endre dagens praksis.

– Vi ønsker at kommunene selv får bestemme hva slags flagg de ønsker å heise, og at det ikke blir nødvendig å avholde et fysisk arrangement i bygget, sier statsråden til VG.

Blir sendt på høring

Forslaget vil bli sendt på høring neste uke, og målet er å få på plass en lovproposisjon som Stortinget kan behandle i løpet av høsten.

– Vi kommer til å be innspill på om kommunene skal stå fritt til å lage sine helt egne flaggregler, eller om vi skal opprettholde bestemmelsen om at det må være en markering av allmenn interesse, sier Astrup.

Dersom forslaget får flertall, vil det altså fra og med neste år kunne være mulig å heise regnbueflagget uten at man trenger å gjennomføre et fysisk Pride-arrangement.

– Åpenbar interesse

Statsråden forteller at han ofte mottar henvendelser fra norske kommuner om reglene for bruk av flagg og det gjelder særlig arrangementer som Pride.

– Det er en åpenbar interesse for dette. Det er på høy tid at vi moderniserer lovverket. Flaggloven kom på 1930-tallet. Tiden er kommet for å skru klokken frem til 2020-tallet, sier Astrup.

Han understreker at det vil være opp til den enkelte kommune om de ønsker å benytte seg av denne muligheten.

PRIDE: Får kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) som han vil, kan norske kommuner fra og med neste år heise regnbueflagget uten å avholde et fysisk arrangement. Foto: Krister Sørbø, VG

Loven skal ikke stå i veien

Astrup mener det er på sin plass at norske kommuner over hele landet skal kunne markere de viktige verdiene som Pride står for, uten at lovverket skal stå i veien for det.

– Pride handler om å feire og kjempe for frihet, mangfold og toleranse og har bidratt til å bryte normer i samfunnet og sender et tydelig signal om at alle skal kunne få elske den de vil, sier han.

Blir en annerledes Pride-feiring

Oslo Pride 2020 er avlyst i år på grunn av den pågående coronasituasjonen. Istedet vil arrangementet foregå som en heldigital markering.

Kommunalministeren deltok selv i fjor på Pride-toget. Han innrømmer at det blir en litt annerledes feiring i år.

– Hvem vet, kanskje jeg får tak i et Pride-flagg som jeg kan heise, sier han.

STØTTER: Ingvild Endestad, leder for FRI, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold støtter forslaget om å endre flaggloven. Foto: Stian Lysberg Solum

Positiv til forslaget

Leder for FRI, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Ingvild Endestad, stiller seg positiv til forslaget fra kommunalministeren og mener det er i tråd med det mange kommuner har ønsket.

– Regnbueflagget symboliserer likeverd og like rettigheter for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner og for et fargerikt samfunn.

Endestad mener regnbueflagget bidrar til å skape en følelse av tilhørighet og trygghet blant minoriteter.

– Vi vet dessverre at mange skeive flytter vekk fra hjemkommunene sine fordi de er usikre på om det er plass til dem der, sier hun.

Publisert: 27.06.20 kl. 04:39

