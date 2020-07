RENOVERT: Maiken Bakken-Krogsrud (29) og Kristoffer Krogsrud (30) har bygget sin egen campervan. Foto: Mattis Sandblad

Har laget sin egen hytte på hjul

Slik bygget ekteparet Maiken Bakken-Krogsrud (29) og Kristoffer Cæsar Krogsrud (30) bruktbilen sin om til en caravan på bare to uke. – Alt trenger ikke være på linje, sier Kristoffer.

Å reise på Norgesferie i campervan er en av sommerens store trender. Mens noen leier, bestemmer andre seg for å bygge den selv.

Ekteparet Maiken Bakken-Krogsrud og Kristoffer Cæsar Krogsrud er en av dem, og torsdag morgen reiste de nordover fra deres hjem på Østensjø, like utenfor Oslo.

– Nå er vi ved Dovrefjell og har akkurat spist middag, sier Maiken til VG over telefonen.

På bare to uker har paret renovert bruktbilen de kjøpte i slutten av mai. Ideen kom til etter at Maiken kom over en lignende bil på et bilde på Instagram.

– Jeg spurte Kristoffer, kan vi ikke leie en sånn her i sommer? Så sa han, hvorfor skal vi leie når det er mye morsommere å bygge den selv, sier Maiken.

PÅ TUR: Sammen med hunden Loui har ekteparet Maiken og Kristoffer lagt ut Norgestur i sin egenbygget campervan. Foto: Mattis Sandblad

– Får se om det duger

Paret startet renoveringen med å strippe bilen helt innvendig. De har lagt panel på veggene og taket, og på gulvet kjøpte de vinylbelegg som de enkelt skjæret ut. De har satt inn et kjøkkenskrog, takluke, samt laget plass til en 120-seng på tvers av bilen.

– Vi får se nå om det duger første natt. Er den ikke bra nok får vi kjøpe en ny madrass, sier Maiken.

På taket har de solcellepanel, slik at de både har strøm og kjøleskap.

– Vi har også laget en «daybed» som vi kan trekke ut. Vi håper på litt sol sånn at vi kan ligge der ved havet i Lofoten, sier Maiken.

DAGSENG: Ekteparet håper på fint vær på turen slik at de kan ta nytte av dagsengen de har montert. Foto: Mattis Sandblad

– Vår «hytte på hjul»

Maiken og Kristoffer har vært sammen i tolv år, og har aldri vært typiske friluft-mennesker.

– Jeg har omtrent aldri vært lenger nord enn Bergen, så det blir en skikkelig ekspedisjon, sier Kristoffer.

Paret er heller ikke særlig vant til å campe, og de ønsket derfor å legge litt ekstra penger i prosjektet.

– Dette skulle være vår «hytte på hjul», hvor vi synes det er koselig å være, sier Maiken.

Bruktbilen kostet rundt 35.000 kroner og var nylig EU-godkjent. På renovering opplyser paret at de har brukt mellom 15.000–20.000 kroner.

– Vi ikke vært så veldig nøye på hva ting koster, så man kan fint gjøre det billigere, sier Maiken.

STRIPPET: Slik så det ut underveis i renoveringen av campervanen. Foto: Privat

Noe alle kan få til

Kristoffer er tidligere snekker, og selv om dette gir han en fordel, tror han at nesten hvem som helst kan få til det samme.

– Ikke være redd for å begynne. Veldig mange tror at de ikke klarer det, men alt innvendig trenger ikke være rett og alt trenger ikke være på linje, sier han.

Han sier at kombinasjonen av ulike materialer kan gjøre jobben enklere, og hvis man bare tør å kaste seg ut i det, blir veien til underveis.

– Man må bare være åpen for skjønnhetsfeil, legger Maiken til.

Paret sier de har hatt det veldig gøy med å renovere sin egen van, og at de er storfornøyd med resultatet.

SOVEPLASS: Foto: Privat

Dårlig på planlegging

Nå gleder ekteparet seg veldig til å se hva Norges natur har å by på.

– Norge er jo utrolig vakkert. Når du svinger forbi en fjelltopp åpner det seg mest sannsynlig et maleri rundt neste sving, sier Maiken.

Paret forteller at turen ikke er nøye planlagt, og at den eneste planen de har, er å komme seg til Lofoten i løpet av de neste dagene.

– Det er gøy når det blir spontant. Man er på en liten oppdagelsesferd, sier Maiken.

– Hverdagen er jo så hektisk, da er det så deilig og ta ting litt som det kommer, sier Kristoffer.

Paret sier de er ekstremt dårlig på å planlegge ferie, og at det ikke eksisterer en pakkeliste.

– Det er garanter noe vi mangler, men jeg tenker du kommer langt med musikkhøyttaler og en god flaske vin, sier Maiken.

