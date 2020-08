NÅ ER DET POLITIKK: Kari Elisabeth Kaski (SV) lar seg ikke vippe av pinnen av at en juridisk vurdering gir finansministeren ryggdekning for ikke å blande seg borti ansettelsen av ny oljefondssjef. Foto: Maud Lervik, VG

SV-Kaski om Tangen-prosessen: Krisen kommer ikke til å gå over

Kari Elisabeth Kaski (SV) avviser at ansettelsen og interessekonflikten rundt den nye oljefondssjefen Nicolai Tangen nå dreier seg om jus. – Dette er et politisk spørsmål fordi et flertall på Stortinget er tydelige på at interessekonflikter er uakseptabelt.

Kaski og Stortinget mottok tirsdag ettermiddag brevet fra finansminister Jan Tore Sanner (H) og advokatfirmaet Arntzen de Besche om Finansdepartementets manglende juridiske handlingsrom i ansettelsen av oljefondssjefen.

I den juridiske vurderingen konkluderer advokatselskapet med at finansminister Jan Tore Sanner ikke kan instruere styret i Norges Bank i en ansettelse av sjef for Oljefondet.

– På tide å innse krisen

Men Kari Elisabeth Kaski mener det blir feil å se seg blind på det juridiske slik Tangen-ansettelsen har utviklet seg.

– Denne krisen er skapt av Norges Bank. Den kommer ikke til å gå over, og det er på tide at både Norges Bank og finansministeren innser dette. Det har vært juridiske vurderinger som har gått begge veier, men det er finansministeren som må følge flertallet og legge rammer for ansettelsen som sikrer at det ikke er interessekonflikter i sjefsstolen til oljefondet, sier Kaski.

Fredag skal Stortingets finanskomité komme med sin innstilling om veien videre i den svært omstridte saken.

Kaski synes ikke den juridiske vurderingen fra et privat advokatselskap av om finansministeren kan spille en større rolle i saken, er verdt å legge for mye vekt på.

– Vi er tilbake til begynnelsen: Dette er ikke et juridisk spørsmål. Det er et politisk spørsmål. Et klart flertall i Stortinget har vært tydelige på at interessekonflikter er uakseptabelt. Hvis Norges Bank insisterer på å styre i strid med ønskene til flertallet i Stortinget, er det åpenbart ikke noe som kan fortsette, advarer Kaski.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier at han gjennom den juridiske utredningen fikk klargjort at han ikke har kunnet blande seg borti ansettelsen av oljefondssjef.

– Jeg må være ryddig i rollen min. Jeg må forholde meg til at denne saken er behandlet i hovedstyret i Norges Bank, sier Sanner til TV 2.

Han har registrert og finner det naturlig at det har «vært diskusjoner rundt Nicolai Tangens formue og profil». Men Sanner velger nå å avvente hva finanskomiteen kommer med på fredag før han sier noe om veien videre.

Hadia Tajik i Arbeiderpartiet, som selv er juristutdannet, stiller spørsmål ved hvilken status en utredning fra et privat advokatselskap har i saken.

– Det er uavklart hvilken status denne utredningen har i sammenhengen. Det er viktig at en sak som er krevende og viktig for landet, har en god forankring i de politiske partiene, sier Tajik til TV 2.

Hun gir uttrykk for at det blir viktig å komme frem til en felles konklusjon i finanskomiteen fredag.

Statsminister Erna Solberg (H) kommenterte også kort Tangen-saken tirsdag.

– Jeg tror vi alle kunne vært glade hvis vi ikke hadde vært i denne situasjonen, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

– Men først og fremst er det nå Stortinget som må konkludere og lage en innstilling før vi ser hvordan veien går videre. Det er ikke naturlig for oss å trekke konklusjoner basert på mulige utfall når Stortinget ikke er ferdig med behandlingen av saken, sa Solberg.

Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes anbefaler en tydelig utgang på Tangen-saken:

– Nå har vi et flertall på Stortinget som mener at vi ikke kan ha ansatte og ledere i oljefondet med eierinteresser og verv som kan skape interessekonflikter eller mistanke om dette, sier Rødt-representanten og foreslår konsekvensen selv:

– Sentralbanksjef Øystein Olsen og Niciolai Tangen må gå. Det letteste er hvis de trekker seg selv, men hvis ikke må Stortinget og regjeringen rette opp den manglende tilliten til Norges Bank og Oljefondet som nå har fått bygge seg opp, sier Moxnes.

Publisert: 18.08.20 kl. 18:25

