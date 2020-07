DRAP: En kvinne i 60-årene ble funnet kritisk skadet utenfor en boligblokk i Halden onsdag morgen. Hun døde kort tid senere, og sønnen hennes er nå siktet for drap. Foto: NYHETSTIPS.NO

Knivdrapet i Halden: Drapssiktet sønn domfelt minst 14 ganger tidligere

HALDEN (VG) Mannen i 30-årene som er siktet for å ha knivdrept sin mor i Halden onsdag, har en rekke dommer bak seg. I 2014 brøt han seg blant annet inn hos en barnefamilie med øks mens de lå og sov.

Det var onsdag morgen at politiet fikk meldinger fra flere personer om at en kvinne var blitt knivstukket i Halden. De rykket ut til stedet med store ressurser, hvor de fant en kritisk skadet kvinne i 60-årene.

Hun ble fraktet til sykehus, men ble erklært død kort tid senere. Hennes sønn i 30-årene er nå siktet for drapet og er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Mannen har samtykket til fengslingen.

– Siktede får medieforbud i en uke fordi saken er mye omtalt i media, opplyser hans forsvarer Ole Richard Holm-Olsen til VG.

– Jeg kan ikke uttale meg om hvordan han stiller seg til spørsmålet om straffskyld. Han avhøres med det første, det er grunn til å tro at det vil skje i dag, sier han videre.

Den nå drapssiktede sønnen er tidligere domfelt minst 14 ganger i Norge, og også én gang i Sverige. Lovbruddene dreier seg hovedsakelig om narkotika- og vinningsforbrytelser, men også veitrafikklovbrudd.

– Gjerningsmannen er en kjenning av politiet, men jeg ønsker ikke å gå i detaljer på det, annet enn at siktede er kjent av politiet for annen type kriminalitet enn det han nå er siktet for, uttalte politiadvokat i Øst politidistrikt, Ole Friestad, til VG onsdag formiddag.

Torsdag forteller han til VG at de nå ønsker kontakt med vitner som har oppholdt seg i området Båstalund/Karrestad i Halden mellom klokken 05 og 06 onsdag. De bes ringe politiet på 64994060.

– Vi er fortsatt i en tidlig fase av etterforskningen og de taktiske og tekniske undersøkelsene pågår fortsatt, sier han videre.

Brøt seg inn hos barnefamilie

I en dom fra Borgarting lagmannsrett avsagt i 2015 ble han dømt til fengsel i ett år og fire måneder for å ha skaffet seg 160 gram amfetamin og for å ha brutt seg inn hos en barnefamilie om natten mens han var bevæpnet med øks.

I dommen kommer det frem at familien våknet om natten i mai 2014 av lyder som de trodde var et jordskjelv. Da de gikk for å se hva det var, oppdaget de den nå drapssiktede mannen i stuen med en øks i armene. Stuevinduene var knust innenfra, gjenstander var tatt og pakket ned, eller lå strødd utover. Den siktede mannen nektet å forlate huset, og mor og barn låste seg inne på badet mens far forsøkte å få mannen til å forlate stedet.

Politiet kom tilslutt til boligen og pågrep mannen.

Mannen oppsøkte også familien på deres bolig like før rettssaken skulle holdes.

– Bruken av øks, at han nektet å gå og at han holdt øksen mens han snakket med de fornærmede, må ha vært en meget skremmende opplevelse, skriver Halden tingrett i sin dom.

Etter det grove innbruddet ble begått, og før endelig dom forelå, ble den drapssiktede mannen domfelt ytterligere tre ganger i Norge og én gang i Sverige.

Bodde ikke sammen

Den drepte moren bor på stedet hvor hun ble knivstukket av sin sønn, mens sønnen har bostedsadresse et annet sted på Østlandet. Onsdag var politiet også på denne adressen for å gjøre undersøkelser.

– Det er ingen opplysninger fra undersøkelsene her det er grunn til å gjengi i media, sier politiadvokat Friestad til VG torsdag.

Den siktede mannen har i en periode for en tid tilbake siden hatt bostedadresse hos moren i den aktuelle boligblokken i Halden.

UNDERSØKELSER: Politiet gjorde undersøkelser rundt åstedet i Halden onsdag morgen. Foto: NYHETSTIPS.NO

VG snakket onsdag med flere av naboene i borettslaget i Halden. En av naboene, en kvinne som ikke ønsker å stå frem med navn, forteller at kvinnens sønn i en periode ikke fikk lov til å oppholde seg i området fordi oppførselen hans opplevdes som problematisk. Politiadvokat Friestad er ikke kjent med at det har vært noe formelt besøksforbud.

Det er foreløpig uklart hvorfor siktede oppholdt seg i Halden onsdag morgen, og hva som er foranledningen til drapshandlingen.

– Det er noe av det etterforskningen skal avklare. Nå fortsetter vi med tekniske undersøkelser, så vil det også være videre undersøkelser av taktisk karakter som vitneavhør og avhør av siktede, sier politiadvokat Friestad.

