Søker etter gutt (1) som falt i elv

Siden like før klokken 16.00 har store mannskaper søkt etter en liten gutt, nesten to år gammel, som er meldt savnet etter at han falt i en elv i Geiranger.

Nødetatene, redningshelikopter flere Luftambulanser er sendt til Geiranger for å støtte i søket etter et barn som har falt i elva. Redningsskøyta DNVIII, dykkere og Røde Kors deltar også i søket.

Gutten er nesten to år, ifølge politiet. De meldte om hendelsen like etter klokken 16. Klokken 19:00 pågår søket fortsatt.

Operasjonsleder Borge Amdam i politiet i Møre og Romsdal sier til VG at politiet er sikre på at barnet har falt i vannet, og at meldingen kom fra personer på stedet.

– Vi fikk meldingen kvart på fire. Vi søker med alle tilgjengelige ressurser, og vi har også mange flere ressurser som er på vei til stedet. Helikopter er på vei, og båt er på vei, sa han klokken halv fem tirsdag ettermiddag.

Klokken 18:03 skrev politiet på Twitter at søket pågår for fullt på stedet.

– Pårørende blir ivaretatt av helse og kommunenes kriseteam. Familien er turister i bygda. Det er en gutt på snart 2 år som er savnet, skrev de på Twitter.

Ifølge HRS er det uklart hvordan barnet havnet i elva. De melder på Twitter at redningshelikopteret er sendt fra Florø, i tillegg til luftambulansene.

– Tre luftambulanser er på vei. Dykkere er også på vei til området og mange båter i søker nå i fjorden, sier Edvard Middelthon ved HRS Sola klokken 16.20.

Innsatsleder Karl Idar Vik sier til TV 2 at de ikke vet nøyaktig hva som skjedde da gutten falt i vannet.

– Det vi vet er at han og moren falt i elven sammen. Moren klarte å komme seg opp på egenhånd, mens gutten enda ikke er funnet, sier Vik.

