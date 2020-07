Søker etter barn som falt i elv

Store mannskaper søker etter en liten gutt som er meldt savnet i Geiranger.

Redningshelikopter Florø og flere Luftambulanser er sendt til Geiranger i tillegg til nødetatene for å støtte i søket etter et barn som har falt i elva, skriver HRS Sør-Norge på Twitter.

– Tre luftambulanser er på vei. Dykkere er også på vei til området og mange båter i søker nå i Fjorden. Det letes etter en gutt på cirka to år, sier Edvard Middelthon ved HRS Sola.

Operasjonsleder Borge Amdam i politiet i Møre og Romsdal sier til VG at politiet er sikre på at barnet har falt i vannet, og at meldingen kom fra personer på stedet.

– Vi fikk meldingen kvart på fire. Vi søker med alle tilgjengelige ressurser, og vi har også mange flere ressurser som er på vei til stedet. Helikopter er på vei, og båt er på vei, sier han.

Politiet i Møre og Romsdal skriver på Twitter at mannskap fra redningsetatene og frivillige jobber med lokalisering.

De skriver at alt av redningsressurser er på vei eller på stedet, og at Luftambulanse og Redningshelikopter vil ankomme med redningsmenn og redningsdykkere. De skriver at de søker fra Vinje bro og nedover elva.

I følge HRS er det uklart hvordan barnet havnet i elva

Publisert: 14.07.20 kl. 16:47

