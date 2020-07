forrige









fullskjerm neste FUNNET OMKOMMET: Den 1-år gamle gutten som falt i elven i Geiranger er funnet omkommet, bekrefter politiet.

Gutten (1) som falt i elven i Geiranger er omkommet

Det bekrefter politiet til TV2 like etter klokken 22 tirsdag kveld.

Omfattende søk etter gutten på snart to år som falt i en elv i Geiranger har pågått siden like før klokken 16.00.

Nødetatene, redningshelikopter og flere luftambulanser har deltatt i søket. Redningsskøyta DNVII, dykkere og Røde Kors har også bidratt.

Klokken 20.06 skrev politiet på Twitter at en lokal entreprenør ville forsøke å demme opp elveløpet der gutten forsvant for å minske/fjerne vannføringen og dermed lette søket.

– Vi skal ha finsøk langs elven med det redningsmannskapet vi har, sier operasjonsleder Borge Amdam i politiet i Møre og Romsdal til VG, klokken 20:06.

Klokken 21.42 opplyste politiet at de vil fortsette å lete til de anser seg ferdig med finsøket.

– Bygda er klar over alvoret

Geiranger ligger i Stranda kommune. Kommunen har satt krisestab og satt i gang et psykososialt kriseteam for å gi støtte til foreldre og de berørte av ulykken, sa ordfører Jan Ove Tryggestad til VG like før klokken 22.00 tirsdag kveld.

– Vi håper at vi får en avklaring på leteaksjonen. Det er i alle fall satt inn alt som er av tilgjengelige ressurser for å finne dette barnet. Det er gjort alt som tenkes kan for å få en løsning, men det er en alvorlig sak, sa han.

Ordføreren fortalte at den store leteaksjonen setter et stort og tydelig preg på bygda.

– Bygda er fullstendig klar over alvoret, og også turistene som er der. Det er voldsomt når du har flere helikoptre i lufta, båter på fjorden og masse folk i elven.

Strømmen går stri, og det ble tidlig hentet inn gravemaskin for å styre strømmen unna slik at det kan letes i kulpene nedover i elveløpet.

Omfattende søk

Amdam i politiet sa tidligere tirsdag til VG at politiet er sikre på at barnet har falt i vannet, og at meldingen kom fra personer på stedet.

– Vi fikk meldingen kvart på fire. Vi søker med alle tilgjengelige ressurser, sa han klokken halv fem tirsdag ettermiddag.

Også moren havnet i elven, men kom seg opp, opplyser innsatsleder i politiet til TV 2.

– Moren var i elven, men vi har ikke fått avklart hvordan det har skjedd, sier operasjonsleder Borge Amdam i politiet til VG.

Ifølge HRS er det uklart hvordan barnet havnet i elven. De meldte tidligere på Twitter at redningshelikopteret er sendt fra Florø. I tillegg ble tre luftambulanser sendt til stedet, samt dykkere og båter, sa Edvard Middelthon ved HRS Sola til VG klokken 16.20.

Røde Kors opplyser at om lag 30 frivillige fra fem hjelpekorps er kalt ut, og en alpin redningsgruppe bistår i søket, ifølge NTB.

I tillegg til at det er rekvirert dykkere fra Trondheim og Ålesund. Ifølge Middelthon er det dårlig sikt i elven, noe som gjør letingen svært vanskelig.

Ifølge TV 2 falt gutten i en mindre sideelv til Geirangerelva. Hovedredningssentralen Sør-Norge opplyser til NTB at hovedsøket har vært i Maråkelva.

Publisert: 14.07.20 kl. 16:47 Oppdatert: 14.07.20 kl. 22:38

