ER BEKYMRET: Rapporter fra kommuneleger om at avstandsregler ikke overholdes bekymrer FHI.

Bekymret for skjult spredning ved utesteder

Folkehelseinstituttet frykter at koronasmittede personer uten symptomer kan bidra til massesmitte på skjenkesteder.

– Vi får nå meldinger fra kommuneleger og aviser rundt i landet om at avstandsreglene brytes på skjenkesteder, særlig ute på natten og i køene.

Det sa avdelingsdirektør Line Vold i FHI under dagens pressekonferanse om coronaviruset.

– Kommunelegene er bekymret, og vi er også bekymret, for at det skal være smittekilder med få eller ingen symptomer blant gjestene og at vi dermed kan få massesmittehendelser eller at det settes igang skjult spredning.

– Vi oppfordrer derfor publikum til å overholde reglene, og unngå steder der de brytes. Vi oppfordrer også bransjen til å være årvåkne og overholde reglene, sier Vold.

Onsdag offentliggjorde FHI en ny risikovurdering om covid-19-epidemien i Norge. I den står det at FHI har fått en rekke muntlige tilbakemeldinger fra kommuneleger om at avstandsreglene er vanskelige å overholde på serveringssteder.

Det står også at det antydes at bransjen selv strekker reglene så godt de kan.

– Det kan se ut til at en del av publikum oppfatter situasjonen som fullt frislipp, heter det i rapporten.

Det står videre at oppslutningen rundt tiltakene kan trolig synke etter hvert som trusselbildet oppleves som mindre, og virksomheter trenger å komme i gang.

– Heving av forbud kan oppfattes som fullt frislipp; det er vanskelig å gå fra forbud til anbefaling. Gjennomføring kan kreve oppfølging og tilsyn fra kommunen, skriver FHI.

HOLD AVSTAND: Monica Mæland (H) er klar på at det er lov å be andre holde avstand.

– Lett å glemme seg

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) innrømmer at også hun kan glemme seg.

– Vi føler at ting normaliseres, noe jeg merker på meg selv også, hvordan man må minne seg selv på å holde avstand hele tiden, med mindre man er sammen med noen man bor med.

Hun understreker at det er greit å be andre om å holde avstand.

– Det er lov å gi beskjed til de som står foran eller bak en i køen at vi må holde avstand. Det er et godt råd å følge.

Mæland er også klar på at hun er opptatt av hva det har kostet å få smitten under kontroll.

– Det er unger som ikke har vært på skolen, folk har mistet jobben, folk har vært alvorlig syke og dødd alene; det er veldig dramatisk det vi har vært igjennom, og nå må vi ikke glippe, sier statsråden

UTELIV: Mange mennesker har vært samlet på utesteder den siste tiden.

– Vi har kontroll nå, men vi vet ikke hvor lite som skal til før vi mister den. Det er derfor vi hele tiden gjentar budskapet om at vi må følge rådene. Det er egentlig enkelt, vi må bare minnes på det, forteller Mæland.

Helsedirektør Bjørn Guldvog ber om at befolkningen hjelper til med å holde smitten nede.

– Nå er at vi har hatt en fantastisk innsats fra befolkningen, og jeg er evig takknemlig for det. Hvis vi slapper av altfor mye, vet vi at vi havner i en veldig mye verre situasjon. Vi trenger fremdeles dette lagarbeidet, dette samarbeidet for å få det til, sier Guldvog.

