Bilføreren om påkjørt demonstrant: Jeg gjorde det ikke bevisst

I forbindelse med demonstrasjonen ved den tyrkiske ambassaden i Oslo ble en demonstrant påkjørt. Nå sier bilføreren til VG at påkjørselen ikke var bevisst – og at han ikke registrerte at han hadde truffet noen.

Oppdatert nå nettopp







Lørdag formiddag deltok bilføreren og familien på en demonstrasjon utenfor den tyrkiske ambassaden i Oslo, som var til støtte for Tyrkia.

Kort tid etter at denne demonstrasjonen var avsluttet, begynte en ny demonstrasjon i samme området.

Men.

Nå var det en kurdisk motdemonstrasjon som startet, som en protest mot Tyrkias offensiv i Nord-Syria.

Bakgrunn: Opptøyer i Oslo - syv pågrepet

– Det var amper stemning

Bilføreren og familien hadde hentet bilen sin i Drammensveien og fulgte politiets råd om kjørerute bort fra stedet, ifølge bilføreren.

– Alle smågatene var stengt, så vi kjørte oppover Drammensveien. Det var amper stemning der allerede, og vi fikk først et flagg i bilen. Deretter eskalerte det med spark mot bilen og hærverk. De så at vi hadde tyrkiske flagg i bilen. Flaggene hadde vi med oss, siden vi også hadde vært på demonstrasjon, sier bilføreren til VG.

les også Kaos i Oslo: Butikk rasert















– En stor gruppe angrep oss

På en video fra innsiden av bilen kunne man se en liten baby som skrek, mens bilføreren var rolig.

– Det var en stor gruppe som angrep oss, og mitt fokus var på det som skjedde, så jeg oppfattet ikke han som kom foran bilen. Da jeg kjørte, så var han i blindsonen. Jeg registrerte ham ikke, og jeg forsto ikke at jeg hadde kjørt på noen før jeg så videoen på VG etterpå, sier bilføreren.

I den samme videoen fra innsiden av bilen ble en politibetjent filmet. Politibetjenten ba bilføreren og familien hans om å fjerne de tyrkiske flaggene som var synlig i bilen.

– Det gir ingen rett til å angripe oss fordi vi har tyrkiske flagg i bilen. Vi har ikke angrepet noen fordi de har flagg. Dette var et alvorlig angrep på en familie som var på vei hjem, og det skal ikke skje, sier han.

Bilføreren og familien kjørte rett til Grønland politistasjonen og anmeldte hærverket mot bilen.

les også Opptøyer i Oslo: Syv pågrepet

Stor uenighet mellom partene

Andam Aziz er talspeson for kurderne som demonstrerte i Oslo i dag.

– Det som skjedde i dag, det er en situasjon vi håpet kunne vært unngått. Det er noe vi ikke ønsker. Vi har hatt god dialog med politiet siden mandag om dette. Vi søkte om demonstrasjon før tyrkerne.

Han sier at de kom til demonstrasjon klokken 15 og hevder tyrkerne begynte å angripe.

Han var på stedet da bilen ble angrepet.

– Hvordan stiller du deg til at dem som angrep bilen skal ha hatt kurdiske flagg?

– Bilen begynte å vifte med tyrkiske flagg og begynte å kjøre rundt i området. Da reagerte folk.

Sjåføren avviser at han viftet med flagget.

Talspersonen sier at situasjonene som forløp seg lørdag var uheldige.

– Men jeg kan ikke kontrollere mengder. Klokken 15 skulle vi være der, hva gjorde tyrkerne der? De var der for å provosere.

Hatice Lük er styreleder i Tyrkiske Foreningers Hovedorganisasjon i Norge.

– Jeg synes dette er helt forferdelig. Fordi vi har hatt en rolig og fredelig demonstrasjon. De (kurdiske demonstranter, journ anm) har jo vært sur på at politiet har gitt oss tillatelse, men det har ikke vært på samme tid. Vi ville gjerne vise støtte til ambassaden og Tyrkia.

Hun hevder det er de kurdiske som angrep dem.

Les også: Derfor vil Tyrkia krige i Syria - enda en gang

Hun avviser at de har provosert, og synes ikke det er rart at bilen enten skal ha vaiet med flagg eller hatt flagg inne i bilen.

– De vet at vi har hatt demonstrasjon og vi var på vei hjem. Jeg hadde også flagg i hånda mi da jeg kjørte hjem.

Etter Tyrkias militæroffensiv mot kurdisk milits i Syria har også kurdere i Norge arrangert flere demonstrasjoner, blant annet på Oslo lufthavn og på Oslo sentralstasjon. Demonstrasjonene har hittil gått nokså fredelig for seg.

Publisert: 26.10.19 kl. 23:36 Oppdatert: 26.10.19 kl. 23:53







Mer om