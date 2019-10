FORKLARER SEG: Kjell Inge Røkke avbildet i Oslo tingrett tirsdag ettermiddag. Foto: Gisle Oddstad

Røkke oppsøkt av torpedoen før helgen

På fredag skal Kjell Inge Røkke ha blitt oppsøkt av tiltalte Jan Erik Iversen. – Han ville ha en samtale under fire øyne, sier Røkke.

Nå nettopp







Slik startet Kjell Inge Røkke (60) sin forklaring i Oslo tingrett:

– Jeg vil først fortelle om en hendelse som fant sted sist fredag. Jeg satt i lokalene til Advokatfirmaet Elden for å forberede meg til denne saken. Med bestemte skritt kom «Jannik» Iversen mot døren og ville ha en samtale under fire øyne.

«Jannik» er kallenavnet til Jan Erik Iversen (62), som er tiltalt for å ha forsøkt å presse milliardæren for et tosifret millionbeløp.

Iversen stirret hardt på Røkke mens han forklarte seg om hendelsen.

Ifølge Røkke skal tiltalte i lokalene til Advokatfirmaet Elden ha gitt ham et tilbud om å avslutte saken før den skulle opp for Oslo tingrett.

Følg rettssaken direkte her!

– Ville avslutte saken

– Han sa at siden jeg hadde startet denne saken, så kunne jeg også avslutte den. Jeg oppfattet det som en direkte måte på å forsøke å avslutte saken på en annen måte enn i retten, sier Røkke.

Etter at Røkkes advokat, John Christian Elden, dukket opp, skal torpedoen ha gått fra stedet.

Ifølge milliardæren hevdet Iversen at han var på advokatkontoret for å hente noen papirer.

Fakta Jan Erik Iversen (62), også kjent under kallenavnet «Jannik», ble i slutten av januar 2018 pågrepet for utpressingsforsøk mot Kjell Inge Røkke (60). Nå er han tiltalt.

I tiltalen mot torpedoen står det: «I perioden 1. november 2017 til 29. januar 2018 i Bærum eller andre steder, forsøkte han å få Kjell Inge Røkke til å utbetale seg et tosifret millionbeløp ved å true med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om Røkke.»

62-åringen er også tiltalt for brudd på våpenloven etter at politiet fant en springkniv og et elektrosjokkvåpen i hjemmet hans under en ransaking 31. januar 2018.

Rettssaken, som tidligere er blitt utsatt to ganger grunnet sykdom, går i Oslo tingrett fra 8. til 11. oktober.

Iversen nekter straffskyld.

62-åringen er tidligere straffedømt fem ganger, blant annet for trusler og brudd på våpenloven etter at den omstridte forretningsmannen Christer Tromsdal ble skutt i 2004.

– Kjenner meg ikke igjen

Torpedoen har brukt deler av sin forklaring til å hevde at han har utført oppdrag for milliardæren tidlig på 2000-tallet. Blant annet hevdet Iversen at han fikk i oppdrag å «fjerne» den omstridte forretningsmannen Christer Tromsdal (50).

– Når det kommer til mine skjæringspunkter med «Jannik» Iversen, med det jeg har lest på nettet og det han har påstått før, så kjenner jeg meg ikke igjen, sier Røkke i retten.

Følg rettssaken direkte her!

Røkke forklarer seg om episoden da han ble oppsøkt av Iversen i garasjeanlegget ved hovedkontoret til Aker på Fornebu utenfor Oslo.

– Jeg tror samtalen varte i 15-20 minutter. I løpet av perioden tror jeg det kom en eller to personer forbi. Jeg følte det som ubehagelig, men jeg følte jeg kunne håndtere situasjonen. Etter mye frem og tilbake, sa jeg for å kjøpe meg fri at jeg skulle vurdere å møte hans familie, forklarer Røkke.

Ifølge milliardæren gjentok Iversen «til det kjedsommelige» at jeg hadde ødelagt for ham.

VG kommer tilbake med mer.

Publisert: 08.10.19 kl. 15:20







Mer om