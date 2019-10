Klikk for å aktivere kartet

Trikk mot trikk på i Oslo

Politiet melder om en krasj mellom to trikker i Oslo. To personer er lettere skadet.

En trikk kjørte torsdag inn i en annen trikk på Olaf Ryes plass i Oslo.

– Vi er fremme nå. Det er meldt om personskader, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli.

Politiet meldte først at to trikker hadde kollidert ved Schous plass, men korrigerte dette til Olaf Ryes plass etter kort tid.

Klokken 10.15 melder politiet at de er på stedet, og at foreløpig status er at to personer er lettere skadet. De blir tatt hånd om av ambulanse.

Det meldes om noe trafikale problemer på stedet.

Publisert: 24.10.19 kl. 10:14 Oppdatert: 24.10.19 kl. 10:25