Trikk mot trikk i Oslo

Politiet melder om en krasj mellom to trikker i Oslo. To personer er lettere skadet.

En trikk kjørte torsdag inn i en annen trikk på Olaf Ryes plass i Oslo.

– Vi er fremme nå. Det er meldt om personskader, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli.

Det er flere ambulanser og politi på stedet.

Det er trikk nummer 12 i retning Majorstuen, som har krasjet i trikk nummer 13, retning Bekkestua.

Politiet opplyser på Twitter at de to skadede personene blir kjørt til legevakten, og at de har kontroll på begge trikkeførerne og en rekke vitner.

«Fagleder fra Sporveien er på stedet og det jobbes nå med å få trikkene i bevegelse igjen da det er mange trikker som står i kø og blir forsinket», skriver politiet.

En ansatt i en av de nærliggende butikkene sier til VG at selve kollisjonen virket udramatisk:

– Bommen gikk opp, og det så udramatisk ut slik vi så det. Det var litt tuting. Den ene stoppet, og så startet den bak å kjøre. Så det så ut som en kjedekollisjon med lite fart. Jeg så likevel at det var ganske store skader etterpå.









KRASJ: To trikker krasjet på Grünerløkka i Oslo.

Politiet meldte først at to trikker hadde kollidert ved Schous plass, men korrigerte dette til Olaf Ryes plass etter kort tid.

Klokken 10.15 melder politiet at de er på stedet, og at foreløpig status er at to personer er lettere skadet. De blir tatt hånd om av ambulanse.

Det meldes om noe trafikale problemer på stedet.

Trikketrafikken legges om

Pressevakt i Sporveien, Ina Helen Østby, opplyser at deres folk nettopp er kommet på stedet og at det er alt for tidlig å si noe om årsaken til ulykken.

– Dette vil påvirke trikketrafikken til linje 11, 12 og 13 som går over Grünerløkka. De vil nå kjøre over Carl Berners Plass inntil videre, sier hun.

Publisert: 24.10.19 kl. 10:14 Oppdatert: 24.10.19 kl. 10:39