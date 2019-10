Utvidet siktelse mot mann i 40-årene etter voldshendelse på Toten: Avkrefter bruk av våpen

GJØVIK (VG) Den 40 år gamle mannen er siktet for drapsforsøk på sønnen, seksuell omgang med barn under 14 år, samt frihetsberøvelse.

– Det er en mann i 40-årene som er siktet for drapsforsøk på sin 15 år gamle sønn. Mannen er også siktet for seksuell omgang med barn under 14 år, og det er den 15 år gamle sønnen som er fornærmet, sa påtaleansvarlig Mari Lauritzen Hasle på en pressekonferanse mandag.

Ifølge politiet er ingen andre barn fornærmet i saken.

– I siktelsen ligger det at politiet mener at det straffbare forholdet har skjedd før fornærmede fylte 15 år, sa Hasle.

Politiet opplyste under pressekonferansen at det kun var siktede, fornærmede og fornærmedes mor som var til stede under voldshendelsen.

Mannen har erkjent straffskyld for drapsforsøk og seksuell omgang med mindreårig. Han har også erkjent de faktiske forhold for frihetsberøvelse, ifølge politiet.

– Det har for politiet vært veldig vanskelige parallellhensyn, både til etterforskningen og de mange pårørende som har gjort at vi har vært tilbakeholdne med informasjon. Men, vi ønsker å avkrefte noen rykter som har oppstått, som for eksempel at det ikke ble brukt våpen under voldshendelsen, sa etterforskningsleder John Eivind Melbye på pressekonferansen.

Politiet opplyste videre at tilstanden til den fornærmede 15-åringen stadig er uavklart.

Det var onsdag 9. oktober at den 15 år gamle gutten ble sendt til kritiske skader etter den alvorlige voldshendelsen på Kapp i Østre Toten.

Hendelsen skjedde i en enebolig på Toten 9. oktober.

Da politiet ankom boligen fant de den 15 år gamle gutten livløs i huset, opplyste politiinspektør Linn Hilde Fosso.

Fosso har tidligere opplyst at det ble brukt hjertestarter på gutten på stedet.

I forrige uke ville ikke politiet gå i detalj vedrørende guttens helsetilstand, ifølge NTB.

Faren ble kort tid etter siktet for drapsforsøk, og har erkjent straffskyld.

Den siktede faren ble torsdag 10. oktober varetektsfengslet i fire uker, hvorav en av ukene var i fullstendig isolasjon.

FAMILIETRAGEDIE: Politiet har betegnet voldshendelsen som en dramatisk familietragedie som har rammet hele bygda. Foto: Bringedal, Terje

Han har forklart seg i avhør og har ifølge politiet vært samarbeidsvillig og gitt en detaljert forklaring.

Politiet har betegnet hendelsen som en dramatisk familietragedie som har rammet hele bygda.

Kort tid etter hendelsen satte Østre Toten kommune ned krisestab.

Leder Gry-Hege Strandbakke for kriseteamet sa da at flere hadde ringt inn i etterkant av hendelsen.

– Inntrykket mitt er at folk er veldig overrasket, det var ingen som så det komme. En del av henvendelsene gikk på nettopp det. Folk hadde behov for å si at de ikke skjønner at dette kunne skje.

