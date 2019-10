SIKTET: Laila Bertheussen, tidligere justisminister Tor Mikkel Waras samboer gjennom 24 år, har blitt etterforsket av Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Foto: PRIVAT

Opplysninger til VG: PST vil tiltale Waras samboer for trusselbrev til statsråd

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener Laila Bertheussen (54) står bak trusselbrevet som ble sendt til boligen til samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde – og at hun skal tiltales for forholdet.

PST mener etterforskningen mot samboeren til eks-justisminister Tor Mikkel Wara har avdekket klare nok bevis for at hun var avsender av det ubehagelige brevet, ifølge VGs opplysninger.

Brevet skal ikke ha vært adressert til en konkret person.

Politiadvokat Thomas Blom i PST ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

I begynnelsen av forrige uke sendte PST sin innstilling til påtaleavgjørelse til Det nasjonale statsadvokatembetet. Innstillingen inneholdt forslag om flere tiltalepunkter.

Bakgrunnen for saken er en rekke tilfeller av hærverk og trusler rettet mot Bertheussen og Waras felles bolig i Oslo.

Den mest alvorlige paragrafen som skal være foreslått, som omhandler angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet, har en strafferamme på ti års fengsel.

VG har vært i kontakt med statsadvokat Marit Formo. Hun ønsker hverken å kommentere innholdet i innstillingen eller fremdriften i saken.

STATSRÅD: Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) har vært samfunnssikkerhetsminister siden slutten av januar. Foto: Jørgen Braastad

– Et privat anliggende

Det aktuelle trusselbrevet ble sendt til ekteparet Tybring-Gjedde i februar i år, ifølge NRK. Ingvil Smines Tybring-Gjedde tiltrådte som samfunnssikkerhetsminister måneden i forveien.

Hun var i en periode kollega med daværende justisminister Tor Mikkel Wara, hvis samboer nå risikerer å straffeforfølges for trusselbrevet.

VG har vært i kontakt med Ingvil Smines Tybring-Gjeddes politiske rådgiver Kristian Paulsen Wilsgård.

– Hun ønsker ikke å kommentere saken og anser den som et privat anliggende, sier Wilsgård.

TAGGING: PST mener det er Laila Bertheussen selv som har utført hærverk og rettet trusler mot sin egen bolig. Foto: Krister Sørbø

Gikk av som statsråd

I slutten av mars i år gikk Tor Mikkel Wara av som justisminister. I den anledning ble det avholdt en pressekonferanse med Wara og statsminister Erna Solberg.

Det ble da stilt spørsmål om årsaken til at Ingvil Smines Tybring-Gjedde ikke ble konstituert som justisminister – siden hun allerede var statsråd i samme departement.

– Hovedbegrunnelsen for det var jo at det sakskomplekset som lå bak også berørte henne, sa statsminister Erna Solberg.

Misnøye med teaterstykke

En fellesnevner for Tor Mikkel Wara, samboeren Laila Bertheussen og ekteparet Tybring-Gjedde, er at begge parene fikk filmet og eksponert sine antatt respektive boliger i teaterstykket «Ways of seeing».

Stykket ble satt opp på Black Box Teater i Oslo.

Laila Bertheussen uttrykte den gangen stor misnøye med eksponeringen. Hun var da ikke siktet i straffesaken.

«De kaller det kunst, jeg kaller det en grov invasjon av mitt privatliv», skrev Bertheussen i et debattinnlegg i VG.

Ekteparet Tybring-Gjedde har også uttrykt misnøye over eksponeringen i teaterstykket.

– Når hjemmet mitt eksponeres i en teateroppsetning, hvor vi henges ut som rasister og for å skape et rasistisk samfunn, så må grensen være nådd, uttalte Ingvil Smines Tybring-Gjedde til Human Rights Service i november i fjor.

Advokat John Christian Elden er forsvarer for Laila Bertheussen. Han ønsker ikke å kommentere saken siden han ikke er kjent med innstillingen.

– Etter loven er det kun politiadvokat Blom og førstestatsadvokat Formo som kjenner til innstillingen. Straffbare lekkasjer er det umulig å forholde seg til, sier Elden til VG.

Publisert: 02.10.19 kl. 15:38







