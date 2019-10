SØKER MED HUND: Politiet jakter spor i Haugesund fredag kveld. Foto: Morten Asbjørnsen

16-åring pågrepet etter voldshendelse i Haugesund

HAUGESUND (VG) En mann i tenårene er sendt til sykehus med alvorlige skader etter en mulig knivstikking i Haugesund. En 16-åring er siktet for drapsforsøk.

Meldingen om at en person hadde blitt knivstukket kom ved 22-tiden fredag kveld.

– Det har vært en fest på stedet og politiet får en melding om en person som er påført stikkskader. Når vi kommer til stedet er fornærmede i ferd med å bli lastet inn i ambulansen, sier innsatsleder Christian Alfredsen til VG.

Han opplyser at 18-åringen er påført stikkskader og at skadeomfanget ble betegnet som alvorlig da gutten ble kjørt til Haugesund sykehus.

Operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sør-Vest politidistrikt opplyser at gutten er lagt inn på intensivavdelingen.

– Han er til intensivbehandling, utover det vet vi ikke mer, sier han til VG.

Politiet skriver i en pressemelding lørdag formiddag at en 16 år gammel gutt ble pågrepet og siktet for drapsforsøk like etter klokken 04.00.

– 16-åringen vil etter planen bli avhørt i løpet av dagen, skriver de.

JAKTER GJERNINGSMANN: Innsatsleder Christian Alfredsen og politiet i Sør-Vest leter etter personen som påførte en 18-åring alvorlige stikkskader fredag kveld. Foto: Morten Asbjørnsen

Fenne-Jensen opplyser at politiet foreløpig ikke er sikre på hvorvidt det dreier seg om en knivstikking eller om det er brukt en annen gjenstand.

– Men skadene på fornærmede kan være forenelige med det, sier Fenne-Jensen.

– Er det funnet noe våpen?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

Mange vitner

Stikk-hendelsen fant sted i forbindelse med en fest eller sammenkomst i Haugesund. Fornærmede ble funnet rundt 100 meter fra stedet.

Ifølge politiet har et titalls ungdom vært på stedet i tidsrommet rundt da politiet fikk melding om den mulige knivstikkingen.

– Det har vært en fest med en god del unge personer på stedet, de fleste i slutten av tenårene, sier Fenne-Jensen.

Vitner på stedet bekrefter overfor VG at det dreier seg om en knivstikking, og hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en fest. En krangel har oppstått, og det er i forbindelse med denne at knivstikkingen skal ha skjedd.

Politiet kan foreløpig ikke bekrefte dette.

– Hva som var foranledningen og hvorfor dette skjedde vet vi foreløpig ikke noe om, sier Fenne-Jensen.

Sikret video

Det finnes også video fra stedet, som skal være spredt i sosiale medier. Politiet bekrefter overfor VG at de kjenner til dette, og at de har sikret seg minst én video fra stedet.

– Vi er kjent med dette, og den videoen har vi sikret oss. Vi har også fått opplysninger om en eller flere videoer som sirkulerer, noe vi forsåvidt skulle ønske ikke ble gjort, sier Fenne-Jensen.

– En generell oppfordring: Hvis folk har enten videoer eller andre opplysninger de sitter med, rut det inn til politiet istedenfor å bidra til å spre den typen informasjon, for det kan gjøre skade, legger han til.

Også operasjonsleder Jostein Reiestad oppfordrer folk til ikke å videresende materiale for å hindre spredning.

– Hva tenker du om at folk filmer sånt?

– Det er sånn det er blitt når mobiltelefonene er så tilgjengelige og folk er raskt oppe med kamera. Det er gode bevis i en straffesak, det er det ikke tvil om. Men det er et problem hvis det blir delt videre, slik det ofte skjer. Da kan det skaffe problemer både for etterforskningen og for de involverte.











