Russisk aktor: Frode Berg i søkelyset siden 1992

Spiondømte Frode Bergs advokat, Brynjulf Risnes, er usikker på hva den russiske statsadvokaten Milana Digajeva mener når hun i et intervju hevder at russisk etterretning har holdt Berg under oppsikt helt siden 1992.

Det var TV 2 som onsdag ettermiddag meldte at dette fremgikk av et intervju med Digajeva i internkandalen til den russiske påtalemakten.

Her er det oppsiktsvekkende sitatet:

«Helt siden 1992 hadde han flere ganger vært i søkelyset til de russiske sikkerhetstjenestene, mistenkt for å utføre etterretningsoppdrag på vegne av den norske etterretningen».

Hennes norske advokat mener det er uklart hva statsadvokaten sikter til.

– Hun sier ikke hva hun bygger dette på. Bare at han skal ha vært i søkelyset siden 1992. Men det kan være at hun bare sikter til at han kom i deres søkelys fordi han var grensekommisær i denne perioden. Når det kommer til 2014 er hun mer detaljert, og det er derfor åpenbart hvorfor han har vært i søkelyset siden 2014, sier advokat Risnes til VG.

– Hva tenker du om timingen rundt at dette intervjuet kommer ut til offentligheten nå, akkurat mens Frode Bergs situasjon trolig er i ferd med å endres til det bedre?

– Når man går inn på den russiske riksadvokatens hjemmeside, der denne videoen ligger, står det at den ble publisert den 16. april. Ingen har publisert dette før, eller visst om videoen. Heller ikke jeg hadde hørt noe om dette intervjuet. Så det er kanskje Aftenposten som står bak denne timingen. Datoen 16. april er også fra den tiden rettsaken pågikk, sier Risnes.

– Skjer det noe nytt i Frode Bergs sak akkurat nå?

– Nei. Men jeg har fortsatt inntrykk av at det kommer til å skje noe snart. Mye henger kanskje på et møte i Vilnius 7. november. Så noe mer kan jeg ikke si nå, sier Risnes.

Milana Digajeva var aktor da Frode Berg ble dømt til 14 års fengsel.

Det var Aftenposten som tirsdag første gang omtalte intervjet med Digajeva.

Der forklarer hun hvordan og hvorfor russisk etterretning angivelig fattet interesse for nordmannen i 2014:

«I juni 2014 ble FSBs regionkontor i Arkhangelsk kontaktet av en ansatt ved det militært meget sensitive skipsverftet Zvjezdotsjka, sier Digajeva. Skipsverftet bygger blant annet atomubåter for den russiske nordflåten. Den ansatte ved verftet, som heter Zemljakov, fortalte at han hadde fått et tilbud fra en utenlandsk statsborger. Forslaget gikk ut på at Zemljakov mot betaling skulle sende informasjon til Norge om selskapets aktiviteter, sa Digajeva i intervjuet, ifølge Aftenposten.

Personen som skal ha tatt kontakt med Zemljakov, er ifølge Digajeva nordmannen Frode Berg.

