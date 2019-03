STORE SKADER: Gudvangatunnelen blir neppe åpnet på en stund, melder politiet. Foto: POLITIET

Vogntog tok fyr i Gudvangatunnelen – fire til sykehus

32 personer, flesteparten vedlikeholdsarbeidere, ble evakuert da et vogntog tok fyr i Gudvangatunnelen natt til lørdag. Tunneltaket har fått store skader.

Vongtog i kolonne

Ved 03.40-tiden i natt fikk nødetatene melding om at det brant i et vogntog i Gudvangatunnelen i Sogn og Fjordane.

Det pågikk vedlikeholdsarbeid i tunnelen, og i den forbindelse var det kolonnekjøring. En kolonne med tre vogntog var cirka 1500 meter inne i tunnelen det ene begynte å brenne.

Totalt 32 personer ble evakuert, hvorav fire av dem ble sendt til sykehus i Lærdal, med mindre røykskader. Hele tunnelen og de tre vogntogene er lørdag morgen gjennomsøkt, og det er ikke funnet flere personer.



Minst stengt ut dagen

Operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidstrikt sier til VG at Gudvangatunnelen minst vil være stengt ut dagen.

– Det må vi kunne anta. Hvor lenge den vil bli stengt, avhenger av hva de finner inne i der, sier Algrøy.

Det er bare vogntoget som brant som står igjen inne i tunnelen ved åttetiden lørdag morgen, forteller han.

32 EVAKUERT: Etter at det begynte å brenne i et vogntog i Gudvangatunnelen i Sogn og Fjordane ble fire personer sendt til sykehus.

Store skader i taket

Gudvangatunnelen blir neppe åpnet på en god stund. Det er store skader i tunneltaket.

Anbefalt omkjøring via riksvei 13 Voss-Granvik, riksvei 7 over Hardangervidda og fylkesvei 50 Hol/Aurland. Omkjøring også mulig via E39 Bergen-Lavik-Oppedal og fylkesvei 55 Dragsvik-Hella, skriver Vegtrafikksentralen Vest på Twitter.

Det blir imidlertid kolonnekjøring på riksvei 7 på grunn av uvær.

Hele tunnelen og alle vogntogene er gjennomsøkt, opplyser politiet. Det er ikke funnet flere personer i tunnelen. Politiet opplyste først at 37 personer ble evakuert, men har nedjustert tallet til 32. Flesteparten er vedlikeholdsarbeidere. Alle de tre sjåførene er gjort rede for.

Kilde: VG/NTB

Publisert: 30.03.19 kl. 07:43 Oppdatert: 30.03.19 kl. 08:00