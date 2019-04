STØTTER FORTSATT IS: Ifølge advokat Nils Christian Nordhus vil familien ha kvinnen hjem, til tross for at hun fortsatt støtter IS. Foto: Frode Hansen

Familien til verdalskvinnen i Syria: – Kom hjem kjære. Vi savner deg!

Familiens advokat, Nils Christian Nordhus, sier at familien vil hjelpe kvinnen hjem til Norge.

Mandag kveld kom nyheten fra Aftenposten om at kvinnen fra Verdal, som i 2014 dro til Syria - angivelig for å kjempe med IS, er i live.

Familien har hyret advokat for å søke etter kvinnen, etter at kalifatet i stor grad har falt og IS er nedkjempet.

Fra en kvinneleir i Syria forteller hun Aftenposten at hun fortsatt støtter den islamske staten, men at hun vil hjem for å få medisinsk hjelp på grunn av skader hun har fått i krigen.

Formidlet til familien

Advokat Nils Christian Nordhus sier at han over noe tid har søkt opplysninger om kvinnen på vegne av familien.

– Meldingen om at hun var i live og befant seg i en flyktningleir ble formidlet til familien via meg, sier han til Trønder-Avisa.

Beskjeden ga han nylig til familien. På spørsmål om hva familien sier om dette, sier han følgende:

– Kom hjem, kjære. Vi savner deg!

At kvinnen til Aftenposten sier at hun fortsatt støtter IS, tar familien med ro, sier advokaten.

Mor vil hjelpe

– Familien tar uttalelsen med ro, og de merker seg at hun fortsatt omtaler Norge, kattene, familien og oppveksten som positivt. Selv i intervjuet gjenkjenner familien det mennesket som de alltid har vært glad i. De er også innforstått med at konteksten hun nå er i, er ekstrem.

Kvinnen ber via Aftenposten om hjelp fra moren sin til å komme hjem. Dette vil moren gjøre.

– Mor ønsker å gjøre alt i sin makt for å hjelpe datteren trygt hjem.

Han ønsker ikke å kommentere om han eller noen andre i familien har hatt direkte kontakt med verdalskvinnen.

