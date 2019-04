Mann siktet for drap i Florø

Politiet kom tilfeldig over en bevisstløs og skadet mann. Livet sto ikke til å redde. Nå er en mann pågrepet og siktet for drap.

Politiet etterforsker et drap i Florø etter at en mann ble funnet bevisstløs i en leilighet tirsdag.

Politiet dro til huset i Florø i forbindelse med en annen sak, hvor de fant mannen. Helsepersonell ble tilkalt og startet førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Mannen ble erklært død på stedet.

– Omstendighetene på stedet og skader på mannen gjør at politiet har startet etterforskning av mistenkelig dødsfall, opplyste Vest politidistrikt i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Tirsdag kveld opplyser politiet i en pressemelding at de har pågrepet en mann i forbindelse med saken og at han er siktet for drap.

«Han ble presentert for siktelsen, men det lar seg ikke gjøre å avhøre ham i kveld. Politiet vil ikke gå nærmere inn på eller kommentere bakgrunn for siktelsen før siktede er avhørt.» skriver politiet.

Politiet har tidligere opplyst at mannen skal obduseres ved Gades Institutt i Bergen.

Politiets krimteknikere skal undersøke leiligheten der mannen ble funnet.

VG har vært i kontakt med drapssiktedes forsvarer Stig Nybø. Han bekrefter at han har vært i dialog med siktede, men ønsker ikke å kommentere saken.

Publisert: 02.04.19 kl. 22:06