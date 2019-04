SOL OG BLÅ HIMMEL: Bildet er tatt i fjor på Hardangervidda mellom Rauhelleren og Mårbu. Da var det en fantastisk sol som strålte over Sør-Norge i påsken. Det er ingen grunn til å tro at det blir noe annerledes i år. Foto: Jørgen Braastad

Slik blir påskeværet

Skal du på fjellet i påsken, eller bare være hjemme? Uansett er sjansene veldig store for at du får fint vær.

– Det ligger an til å bli en av de beste påskene værmessig.

Det forteller Kristian Gislefoss ved Meteorologisk institutt i Oslo om påskeværet vi har i vente. Han forteller at det er bare å glede seg.

Nå blir det varmere

Meteorolog Frode Håvik Korneliussen ved StormGeo sier at et høytrykk har kommet inn over Skandinavia. Det vil mest sannsynlig bli liggende ut påsken.

– Det er en liten mulighet for at høytrykket vil skifte rundt de røde dagene, men trolig blir bare godværet liggende.

Korneliussen forteller at temperaturen vil stige utover påsken, og at vi trolig allerede har hatt vårens kaldeste dag. Temperaturene vil komme opp i rundt 15 grader på dagtid, og man skal ikke utelukke at temperaturene kan bli enda høyere enn det.

Prognosene for nesten hele landet ser lovende ut, og de aller fleste har godvær i vente. I Nord-Norge er derimot ikke prognosene like fine som for resten av landet, men man skal ikke nødvendigvis bekymre seg av den grunn.

– Troms og Finnmark ligger i ytterkant av høytrykket som legger seg over landet. Det betyr at det kan bli noe skyer og nedbør, men det er fortsatt åpent for perioder med fint vær, sier Korneliussen.

– Skal du for eksempel på Finnmarksvidda i påsken har du fint vær i vente, forteller Gislefoss.

– Her er det bare å kose seg i bakken

Dersom du skal til Trysil, Hemsedal, Geilo eller noen av de andre store påskefavorittene, er du garantert fantastiske forhold.

– Her er det bare å kose seg i bakken, forteller Gislefoss.

Ifølge rådgiver i Norges Fjellstyresamband, Torgeir Lande, er det generelt flotte forhold på fjellet i påsken.

– På Jotunheimen, Dovre og Rondane vil det være bra skiføre. Hardangervidda har meldt om litt lite snø, men skiføret vil mest sannsynlig holde seg.

Pakk med deg solbriller og solkrem

Den sene påsken gjør at årets påskesol kan bli ekstra tøff for den vinterbleke huden vår.

– Her er det bare å ta på seg solbriller, om de så er raske eller trege, forteller Gislefoss.

Husk at solen er sterk uansett om du velger å bli på i byen, eller om du reiser på fjellet.

– Det er bedre å overdrive enn å underdrive med solkremen. Solen blir ekstra sterk om du går på hvite flater, sier Gislefoss.

Sjekk faresignalene

April er den mest dødelige måneden for skredulykker, og meteorologene forteller at det viktig å være ekstra forsiktig selv når skredfaren ikke er stor.

– For dem som skal ferdes i fjellet, uansett hvor i landet, må du ha kontroll på skredfaren og være forsiktig, sier Gislefoss.

Skredfaren kan du sjekke på varsom.no.

Gislefoss forteller at det også vil være fare for gress og lyngbrann dersom man befinner seg i lavlandet i påsken.

– Gammel vegetasjon fra i fjor er fryktelig tørr, og siden det ikke blir noe regn, ser det ikke ut til at det vil bli noen endring innen påske. Man bør tenke seg om før man fyrer opp et bål.

Publisert: 12.04.19 kl. 16:19