Slik reagerte politiet på kidnappingsmeldingen

Litt over klokken 14 onsdag 31. oktober i fjor gikk alarmen: Mulig kidnapping i Lørenskog. Halvannen time senere var politiets spesialtrente gisselforhandlere koblet på.

Etterforskningsleder Tommy Brøske bekrefter at Nasjonale bistandsressurser ble kontaktet cirka klokken 15.30 denne onsdagen, og at Krise- og gisselforhandlertjenesten (KGF) ble videre varslet internt.

Politiet bygger sitt arbeid med kidnappinger på et rundskriv fra april 2017, får VG opplyst. I skrivet heter det at en innringer som varsler om kidnapping så snart som mulig bør settes i kontakt med KGF.

– KGF ble allerede første ettermiddag/kvelden (31.10.18) involvert med familien. Vi ønsker ikke å gi noen ytterligere detaljer rundt dette, sier Brøske til VG.

VG er kjent med at forhandlerne har gitt råd til familien Hagen – spesielt rundt motpartens løsepengekrav.

INGEN LIVSTEGN: Det har snart gått et halvt år siden siste livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen. Her er bildet av henne som politiet gikk ut med på første pressekonferanse 9.januar i fjor. Politiinspektør Tommy Brøske ledet politiets pressekonferanse. Foto: Hallgeir Vågenes

Dette er saken Onsdag 31. oktober forsvinner Anne-Elisabeth Hagen (68) fra huset som hun deler med ektemannen, milliardæren Tom Hagen (68).

I huset blir det funnet et trusselbrev med krav om ni millioner euro i løsepenger – utbetalt i kryptovalutaen monero.

Politiet holdt etterforskningen topphemmelig i tre måneder, før de gikk offentlig ut 9. januar i år.

De antatte kidnapperne har kontaktet familien flere ganger etter offentliggjøringen, men nå er det over to måneder siden sist de ga lyd fra seg.

Anne-Elisabeth Hagen er fremdeles forsvunnet og ingen er pågrepet i saken. Vis mer vg-expand-down

SJELDENT: Kidnapping av velstående mennesker for økonomisk vinning forekommer svært sjelden, både i Norge og i utlandet, sier politiinspektør Ole Vidar Dahl til VG. Foto: Tore Kristiansen

– Svært sjelden

Det er politiinspektør Ole Vidar Dahl i Oslo politidistrikt som leder de spesialtrente gisselforhandlerne.

Han vil ikke kommentere direkte hva hans team av forhandlere har gjort i Lørenskog-forsvinningen – kun generelt om enheten han leder.

– Majoriteten av kidnappinger i Norge og verden for øvrig skjer innad i kriminelle miljøer. Det vil si at det er kriminelle som kidnapper kriminelle. Et av de vanligste motivene for dette er inndrivelse av gjeld.

– Kidnapping av velstående mennesker for økonomisk vinning forekommer svært sjelden, både i Norge og i utlandet, sier Dahl.

SPESIALTRENTE: Politifolkene i Forhandlertjenesten er spesialtrente på krevende forhandlersituasjoner i både inn- og utland. Tjenesten styres av politiets beredskapssystem og bistår alle landets politidistrikter. Bildet er fra en tidligere aksjon.

I fjor hadde gruppen rundt 400 oppdrag, inkludert kidnappingen i Lørenskog. KGF kan bistå alle landets politidistrikter, og trener 500 timer forhandlerteknikk per år.

For å kommunisere med motparten, måtte familien Hagen i starten, overføre små pengesummer gjennom en kryptovaluta for å sende beskjeder. Dette skal familien ha fått bistand av fra politiet, får VG opplyst.

Løpende vurderinger

VG har lagt frem disse opplysningene for Ole Dahl, som ikke ønsker å kommentere dem.

– I kidnappingssaker vil KGF fortløpende gi vurderinger og anbefalinger til etterforskningsledelse og familie eller dem som blir utsatt for et krav. Innholdet i disse vurderingene kan vi på grunn av hensynet til arbeidsmetode ikke gå inn på, sier han.

KGF har tidligere vært involvert i kidnappingen av Kjartan Sekkingstad fra Sotra som ble holdt fanget av en islamistgruppe på Filipinene i 2015.

De var også involvert da en mann (32) fra Lørenskog i 2008 truet med å sprenge det lokale lensmannskontor i luften om ikke politiet friga noen datamaskiner de hadde beslaglagt i en sedelighetssak mot ham.

– Kunnskap i kombinasjon med god vurderingsevne, styrke til å utføre krevende oppdrag, riktige holdninger og livserfaring er avgjørende for å lykkes. Det stilles strenge krav til de som søker tjenesten. I fjor var det 60 søkere på fire ledige plasser, sier Dahl

