Kong Harald under en pressekonferanse i presidentpalasset i Santiago. Kongeparet skal være på et seks dager langt statsbesøk i Chile. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kong Harald: Klimaendringene er en av de største truslene mot verden

Kong Harald uttrykte bekymring for klimaendringene da han og dronning Sonja møtte Chiles president Sebastián Piñera i hovedstaden Santiago.

– Klimaendringer er uten tvil en av de største truslene verden står overfor slik vi kjenner den. Vi setter pris på at Chiles regjering har forpliktet seg til å redusere utslippene, sa kongen under en tale i presidentpalasset i Chile.

Kongen skrøt blant annet av Chiles satsing på elektriske busser og viste til at landet er en viktig alliert i arbeidet med å takle globale utfordringer og jobbe for bærekraftig utvikling.

Blant tilhørerne var dronning Sonja, Chiles president Sebastián Piñera og kona hans Cecilia Morel. Det chilenske presidentparet ga tidligere på dagen den norske delegasjonen en varm velkomst i solsteken utenfor palasset.

– Norge og Chile befinner seg på to forskjellige halvkuler av kloden, men likevel er vi naboer i Antarktis. Vi deler så mange forskjellige ting, sa president Piñera.

Pekte på vikingene

Presidenten viste til at både Norge og Chile har lange kystlinjer, at det er flere likhetstrekk i natur og geografi, og at begge landene er storprodusenter av laks.

Både Norge og Chile er blant landene som gjør krav på områder i Antarktis.

– Norge har alltid vært et land av sjømenn. Helt siden vikingtiden. Og vikingene oppdaget også Amerika før Christofer Columbus, sa Piñera.

Det seks dager lange statsbesøket, som startet onsdag, skal blant annet handle om havforvaltning, Antarktis og klima. Og nettopp på disse områdene samarbeider landene godt, noe også kongen understreket.

– Chile og Norge har en lang historie og felles identitet som antarktiske nasjoner. Vårt forhold til Antarktis reflekterer våre lands sterke interesse for å oppdage og utforske. Men i enda større grad reflekterer det vårt sterke politiske engasjement for å sikre bærekraftig og fredfull forvaltning av Antarktis og de omkringliggende havene gjennom internasjonalt samarbeid, sa han.

Kong Harald og dronning Sonja ble onsdag tatt imot av Chiles president Sebastián Piñera og hans kone Cecilia Morel i presidentpalasset i Santiago. Kongeparet skal være på et seks dager langt statsbesøk i Chile. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Havene trues

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) ledsager kongeparet under turen, og på vegne av Norge signerte hun onsdag en hav- og klimaerklæring som Chile har tatt initiativ til.

– To tredeler av Norges eksportinntekter kommer fra sjø- og kystbaserte industrier. Vi er tydelig klar over behovet for å finne den riktige balansen mellom bærekraftig bruk av ressurser og beskyttelse av det marine miljøet, sa Søreide under en tale på et havseminar i Santiago.

Hun påpekte at utfordringene er store.

– Havene trues av overfiske, effektene av klimaendringene, tap av habitat og biodiversitet og fra marin forurensning – inkludert fra plast, sa hun.

