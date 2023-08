Ny VG-måling: Kalddusj for Erna og Jonas

Høyre er på vei ned fra toppen – men også Arbeiderpartiet går tilbake. Hvis det blir valgresultatet, vil det være Aps dårligste valg på nesten 100 år.

De to største partiene i Norge får begge en kalddusj på Respons Analyses andre kommunevalgmåling for VG i august.

Høyre går ned med ett prosentpoeng siden VGs måling sist uke. Nedgangen er innenfor feilmarginen, men dette er tredje måling på rad med tilsvarende nedgang. Høyre har nå en oppslutning på 27,4 prosent.

Det ville vært et av partiets beste kommunevalg noen sinne, men likevel et godt stykke under rekordmålingene fra tidligere i år.

Arbeiderpartiet har heller ingenting å juble for.

Ap faller med hele 2,2 prosentpoeng fra forrige kommunevalgmåling og ender på 20,5 prosents oppslutning.

– Hvis Høyre klarer å holde på velgerne og holde mobiliseringen mobiliseringenHvor mange av velgerne som vil stemme på deg. vi ser nå, så kan jo valget bli historisk. Det er nesten 100 år siden Arbeiderpartiet ikke var største parti i et valg, sier faglig rådgiver Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse til VG.

Rundt 70 prosent av de som stemte Høyre forrige stortingsvalg sier at de nå vil stemme på partiet lokalt. Det betyr at de har høy lojalitet lojalitetHvor mange av velgerne fra sist valg som stemmer på det samme partiet igjen..

– Høyre har vært fullmobilisert fullmobilisertStor andel av velgerne fra forrige valg vil fremdeles stemme på partiet. lenge. Når du begynner en valgkamp, så begynner andre partier å mobilisere. Selv om Høyre fremdeles har et høyt nivå og ikke mister mange velgere i antall, så fører det til at det blir et prosentmessig fall i oppslutningen fordi andre partier får velgere ned fra det berømte gjerdet gjerdetVelgere som ikke har bestemt seg., sier Olaussen i Respons.

For Arbeiderpartiet er det knapt 50 prosent som sier det samme. 25 prosent av Ap-velgerne fra forrige valg har ikke bestemt hvilket parti de vil stemme på nå.

Olaussen mener det kan bli vanskelig for Ap å bli det største partiet. En utfordring er at stadig flere forhåndsstemmer.

– Det er vanskeligere å mobilisere når man forventer at de som har forhåndsstemt følger bølgen som er i dag. Da er det færre velgere igjen å mobilisere de siste ukene. Så oppgaven blir vanskeligere med å få økt mobilisering for partiene på slutten, det gjelder særlig for Ap, sier han.

TEAM ERNA: Erna Solberg med pressesjef Cato Husabø Fossen og stabssjef Jenny Clemet von Thetzchner på slep.

Gleder seg over Ap-tall

Høyre-leder Erna Solberg sier at deres forsiktige nedgang er til å leve med.

– Det som skjer, er at borgerlig side samlet går litt frem, og vi litt ned. Vi vil selvfølgelig være størst mulig, men blir denne målingen valgresultatet, vil det være et at vi beste valgresultatene vi har hatt, sier Solberg til VG.

– Trenden er synkende og dere er et stykke unna drømmegrensen på 30 prosent, som dere har ligget over i sommer?

– Vi vet erfaringsvis at det jevner seg ut utover i valgkampen. At vi går litt ned når Frp, KrF og Venstre går frem, gir meg stor tro på gode resultater ute i mange kommuner.

Hun kan glede seg over en ting knyttet til Høyre nedgang: Ap faller enda mer og fortsatt er Høyre desidert største parti.

– Det vil være en fin opplevelse, men det viktigste er at vi får styringsdyktige flertall på borgerlig side i mange kommuner.

KLØR SEG I HODET: Jan Christian Vestre har dårlig tid hvis Ap skal bli større enn Høyre i kommunevalget.

Jakter gjerde-velgere

VG har spurt Ap-nestleder Jan Christian Vestre om det er realistisk at Ap skal ta igjen Høyre før valglokalene stemmer om tre uker, og hva han synes om at de for første gang på 100 år ligger an til å ikke bli største parti. Han svarer på spørsmålene ved å gi en kommentar på e-post:

– Nå spriker tallene veldig. Vi hadde nettopp en måling der Arbeiderpartiet hadde tettet nesten hele gapet til Høyre. Også på denne målingen fortsetter Høyre å falle. Det viser at dette blir et mobiliseringsvalg og vi skal stå på hele veien for å fortelle det positive budskapet om hvordan vi skal bedre hverdagen for folk og bedrifter, skriver Vestre til VG.

– Det tror jeg vil bidra til at flere som nå er på gjerdet kommer tilbake, og at velgere som er usikre på om de skal stemme på Ap eller Høyre ser at originalen er bedre enn blåkopien, legger han til.

OPP ETTER BRÅK: Jonas Gahr Støre gir Trygve Slagsvold Vedum et vennlig klaps på ryggen under Arendalsuka. Regjeringens Melkøya-beslutning har skapt trøbbel i Nord-Norge, men nasjonalt er tallene bedre for Vedum.

– Motiverende

Mens Ap får en kalddusj kan regjeringspartner Sp glede seg over positive nyheter. Vedum er så nært 10-tallet det går an å komme, med 9,9 prosents oppslutning.

Forrige kommunevalg fikk partiet 14,7 prosents oppslutning.

– Det er fremdeles langt unna forrige valgresultat for kommunevalg?

– Dette er veldig gode tall og blant de beste tallene Sp har sett i forkant av et kommunevalg. Dette er motiverende, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VGTV.

Dette viser målingen:

Høyre og Ap har begge falt på Respons Analyses kommunevalgmålinger for VG. Høyre har gått ned 3,5 prosentpoeng siden mai. Ap går ned med 2,2 prosentpoeng fra forrige måling.

Høyre har en mye høyere lojalitet blant sine velgere. Vel 70 prosent som stemte Høyre i stortingsvalget vil stemme Høyre lokalt i år. Tallene for Ap er knapt 50 prosent.

Småpartiene på borgerlig side gjør det godt i målingen. Både Venstre og KrF øker.

Rødt ligger nå omtrent likt med der de lå før solbrillesaken. I juni hadde de 4,4 prosents oppslutning. Nå får de 4,3 prosent.

Frp har stabilisert seg og får 12 prosent på målingen.

SV går frem 0,2 prosentpoeng, mens MDG går tilbake med 0,4 prosentpoeng. INP faller videre og får 1,2 prosentpoengs oppslutning i målingen.