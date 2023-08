REINT AMPERT: Rein inne i Hammerfest sentrum skaper frustrasjon og konflikt. Nå har Høyre gått til politiet.

Høyre går til politiet for å få stans på rein i gatene: − De spiser blomstene til folk

En konflikt om rein som spankulerer i sentrum av Hammerfest har ført til så stor frustrasjon for Høyres lokallag, at de går til anmeldelse av samiske reineiere. Anmeldelsen får sametingspresidenten til å se rødt.

– De pesse og skit i gaten, for å snakke nordnorsk, sier Hammerfest-ordfører Terje Wikstrøm (Ap) til VG.

Han forteller at det er amper stemning, som følge av rein som kommer inn til sentrum, og frustrasjon det medfører for deler av innbyggerne.

Tidligere i år etterlyste ordføreren strakstiltak fra Statsforvalteren StatsforvalterenStatsforvalteren er basically statens tilsynsorgan ute i fylkene. Tidligere kjent som Fylkesmannen. – uten å bli hørt.

Det har ført til at Hammerfest Høyre har gått til det uvanlige skrittet å levere en anmeldelse av reineiere – og av statsforvalteren(!).

Saken er først omtalt av iFinnmark.

– Stort problem

– I år har rein i sentrum vært et stort problem. Vi har alltid vært vant til rein i området, men nå er det for mye, sier Espen Hansen. Han er leder i Høyres lokallag i Hammerfest.

– Når man bor i en by så tett på rein, må man ikke forvente å møte på rein da?

– Vi er som sagt vant med rein, men vi har et reingjerde som skal holde dem ute. Det funker ikke. Dette er store dyr. De går i hagene til folk og spiser opp plantene og blomstene som folk pynter med.

I anmeldelsen, som VG har fått tilgang på, begrunner Høyre anmeldelsen blant annet med påstand om manglende tilsyn av rein i Hammerfests by.

De anmelder også Statsforvalteren i Troms og Finnmark, samt Reindriftsstyret for «unnlatelse» i håndtering av konflikten.

– Det er et ganske utradisjonelt virkemiddel for et politisk parti å anmelde en privat aktør og myndighetene?

– Noen må reagere, og vi mener det er dette virkemiddelet som gjenstår, sier Hansen.

LEI: Espen Hansen i Hammerfest Høyre mener reinen er et så stort problem at partiet har gått til politiet.

Betent sak

– Dette er en betent sak. Jeg vi gi Høyre kred kredKort for "credit" på engelsk. Kan oversettes til å gi noen respekt. for å sette fokus på saken, men anmeldelsen har nok svært lite for seg, sier ordfører Wikstrøm.

Når det kommer til anmeldelser, har han litt innsikt. Han har nemlig et helt yrkesliv i politiet bak seg, og har i dag permisjon fra jobben som politistasjonssjef ved Hammerfest politistasjon.

Han mener diskusjonene om areal i Finnmark, vindkraft, Melkøya og reindrift mot annen næringsutvikling, gjør situasjonen ekstra anspent.

FRUSTRASJON: Ordfører Terje Wikstrøm (Ap) sier det er mye frustrasjon og fortvilelse knyttet til rein i Hammerfest.

– Det er store diskusjoner om areal og næringsaktivitet, hvor samiske reindriftsinteresser mener de skal trumfe det meste annet.

– Sametingspresidenten mener dette bidrar til hets og av en utsatt gruppe??

– Ja, kanskje har hun rett i det. På den andre siden så er det sånn at de som ikke er samisk kan føle seg nærmest rettsløst i Finnmark. Så jeg føler også at hun bidrar til å splitte og forsterke disse problemene.

– Rettsløs? Er det er en rimelig påstand?

– Nei, om den er rimelig? For å bruke et eksempel, ta areal og reguleringsplaner. Man kan være grunneier her, men uten lov til å sette opp så mye som en sjå, fordi det er inne i et reinbeitedistrikt. Det skaper frustrasjon.

KRITISK: Sametingspresident Silje Muotka liker Høyres anmeldelse dårlig.

Sametingspresidenten: – Beklagelig og trist

Sametingspresident Silje Muotka er svært kritisk til Høyres anmeldelse.

– En anmeldelse er ikke et skritt i riktig retning. Jeg synes det er beklagelig og trist at en utsatt allerede gruppe utpekes som fiender av samfunnet som et valgkamputspill, sier Muotka til VG.

– Det er ganske uvanlig at et politisk parti anmelder næringsutøvere. De bidrar til å eskalerende konflikten om reindrift i Hammerfest.

Hun mener reinen kommer ned i byen, som følge av at reinbeiteområdet rundt Hammerfest stadig blir presset. Hun peker også på de pågående konfliktene med Nussir-gruvedrift og elektrifisering av Melkøya, som eksempler på inngrep som vil gi enda mindre beiteareal til reindriftsutøvere.

– Det har blitt mindre beiteområder, og det er utrolig krevende for utøverne. Samtidig er reineierne en liten gruppe, som må tåle harde ord mot seg i sosiale medier. Det man hadde trengt er mer dialog, ikke å eskalere situasjonen ytterligere med en anmeldelse, sier hun.

Hansen i Høyre svarer på kritikken fra Muotka, og avviser at det er et angrep mot samisk kultur eller næring:

– Vi har ingen problem med det samiske, det er en berikelse for Finnmark som må ivaretas. Men dette er ern nærings som bruker areal, hvor vi mener de ikke overholder sine forpliktelser.

Aslak Ante Mikkelsen Sara er leder for reindistrikt 20, og sier til VG at de ikke kan kommentere anmeldelsen.