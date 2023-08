VIKTIGSTE: Rune Bakervik og Linn Kristin Engø håper de partiene som vil prioritere bybanen kan styre sammen - på en eller annen måte.

Ap i Bergen: Advarer mot nytt bybane-kaos

BERGEN (VG) Makten i landets nest størst by henger i en syltynn tråd for Ap. Nå advarer partiets byrådsleder Rune Bakervik om nytt kaos rundt den omstridte bybanen hvis Ap taper. Tøv, mener Høyre-topp.

– Det er dette som står på spill hvis Høyre kommer til makten i Bergen: De vil samarbeide med partier som overhode ikke vil ha bybanen til Åsane. Vi frykter at hvis vi får et skifte, blir alt satt på vent, sier byrådsleder Rune Bakervik (Ap).

VG blir med ham om ordfører Linn Kristin Engø (Ap) på bybanen - den første assossiasjonen mange får når de tenker på bergenspolitikken, i tillegg til bompengekaos og byråder som stadig må gå av. Det har noen ganger sammenheng med hverandre.

Ifølge målingene kan de begge miste jobben.

VGs siste måling viser at det går mot valgthriller i Bergen. Ap går til valg på å fortsette dagens samarbeid med Venstre, og kan snyte Høyre for valgseier i den blå bastionen. Samtidig er Venstre åpen for å bytte side – og dermed sikre blått flertall.

Men Bakervik er optimist:

– Det er klart at vi må ha et valgresultat som er bedre enn det vi har hatt på målingene. Det skal vi klare. Jeg føler stemningen er god i byen, og det er mange som ikke har bestemt seg, sier Bakervik.

– Mitt håp er at vi partiene som har bybanen på sin førsteplass, klarer å finne sammen i en eller annen konstellasjon som gjør at vi kan styre.

HAR TROA: Byrådsleder Rune Bakervik, på sitt favorittfremkomstmiddel.

Tror Støre tar regningen

På vei langs bybanens linje to, som åpnet i fjor, peker Bakervik ut av vinduet på alt det han mener en bybane fører med seg - av nye boliger, naturprosjekter og byutvikling. Endestoppet er Fyllingsdalen, der han har vokst opp i blokk.

– Det her er hooden min, sier han, og gliser.

Mange i Bergen frykter at bybaneutbygging kan føre til økte bompenger - som skapte kaos før forrige lokalvalg. Bakervik setter sin lit til at regjeringen leverer, og dekker 70 prosent av kostnadene.

MÅ LEVERE: Ap i Bergen er avhengige av at Ap i regjering prioriterer bybanen, hvis de skal ha råd til at man kan ta den til Åsane i stedet for å kjøre bil.

– Dette er en regjering som har blitt beskyldt for å ikke være så opptatte av Vestlandet?

– Det er en god anledning til å vise at de er det, sier Engø, og legger til:

– Det er ikke noe dyrere enn samferdselsprosjekter i resten av landet. Og når man tenker på hvor mange mennesker dette systemet betjener, får man jo mye mer ut av hver krone man bruker enn mange andre steder.

Bakervik sier regjeringen har vært positive og tydelige i de siste signalene de har kommet med.

– Så vi har en klar og tydelig forventning om at de bidrar med de 70 prosentene som er lovet.

Linn Kristin Engø deler ut roser på Oasen kjøpesenter.

Bakervik og Engø deler ut roser inne på Oasen kjøpesenter i Fyllingsdalen, og snakker med flere forbipasserende - blant annet om bybanen, før de skal videre til området man ikke kan komme seg til med bybanen enda: Åsane.

Rådgiver Magnus Hoem Iversen pakker rotet i bilen sin inn i bagasjerommet, og gir plass til de to i baksetet:

– Vi har ikke noen sånn Raymond-bil, spøker Bakervik, med henvisning til biltjenesten til byrådet i Oslo.

– Men hva skal du med det når du har bybanen og Magnus?

De er enige om at de heller skulle kommet seg til Åsane med bybanen enn i bilen til Magnus.

Grafitti-fortid

Før vi forlater Fyllingsdalen snakker Bakervik med entusiasme om noen andre deler av Aps politikk enn bybanen:

Han sier dagens byråd i Bergen har satset på å gjenåpne flere fritidsklubber med trygge voksne der man kan holde på med ulike hobbyer uten prestasjonskrav og stress.

Selv tilbragte han mye tid på fritidsklubben i Fyllingsdalen da han var ung og drev med DJ-ing og grafitti. De fikk blant annet dekorere klubben, sier han.

– Men var det bare lovlig grafitti du drev med?

HJEMME: Rune Bakervik snakker varmt om oppveksten i Fyllingsdalen.

– Ehhhehe, sier Bakervik nervøst, og tenker seg om:

– Altså, dette er jo 40 år siden så alt sånt er jo forfalt. Vi var veldig flinke til å dekorere skolene her i Fyllingsdalen da, men vi styrte absolutt unna alt som gikk på private boliger og sånt. Det var underganger og den typen ting - og fritidsklubben da, ikke minst.

Han henter seg inn:

– Under Ap og Anne-Grete Strøm Erichsen fikk vi faktisk Norges første lovlige grafittivegg borte ved Bergen Kunsthall. Så Bergen har vært tidlig ute med å vedsette grafitti som uttrykksform. Da unngår man mye av det som skjer på private vegger, som selvfølgelig ikke er okei.

Venneløse

På parkeringsplassen utenfor neste roseutdelingsstopp, Åsane senter, snakker Engø og Bakervik om hvor mye finere det kunne sett ut hvis det var mindre bilbasert, og man kunne kommet seg hit med bybanen.

– Alle partiene fra Rødt til Venstre prioriterer bybanen som sitt viktigste samferdselsprosjekt. Det understreker bare at dette er et valg mellom to veldig ulike sider, sier Bakervik.

Høyre er for bybane til Åsane, men har ment at den bør bygges i tunnel i stedet for over bryggen. De har sagt at de ikke vil kreve omkamp, men kostnadene må ned.

GRÅTT: Engø og Bakervik drømmer om hva annet man kunne hatt her enn parkeringsplasser, hvis bybanen kommer på plass.

– Men alternativet dere går til valg på ser jo ikke ut til å være mulig på målingene?

– Vi har en avtale med Venstre om at vi snakker med hverandre først. Og jeg skjønner jo at de vil snakke med andre hvis det ikke er noe alternativ på sentrum-venstresiden. Men på høyresiden har du Frp og protestpartier som overhode ikke vil bygge bybanen - det er ikke noe gjevt å sitte i en sånn gjeng heller, sier han.

MDG raste over å ha blitt kastet ut, og SV var skuffet over å bli forbigått, da Ap valgte å danne byråd med bare Venstre i november.

– Kunne du beredt grunnen for det bedre, og samlet et bedre styringsgrunnlag med partiene til venstre?

– Vi har hatt et mindretallsbyråd i hele denne perioden og store deler av forrige - det betyr ikke at vi ikke har styrt for det. Vi har fått gjennomslag for stort sett alle sakene våre, og vi har gode samarbeid med SV, Rødt og MDG.

Han understreker også at dette valget handler om Bergen:

– Vi ser jo at det er ikke akkurat en Ap-vind som blåser over landet, og det rammer også oss i Bergen. Men jeg håper at folk ser at

dette er et lokalvalg - det har ikke noe med Erna og Jonas å gjøre, det handler om Bergens fremtid.

Høyre: Vil bygge bybanen

– Høyre har vært klinkende klar på at vi ønsker å bygge banen til Åsane, og at vi ikke tar omkamp. De eneste som later til å ikke ha fått dette med seg, er åpenbart Bakervik og Engø, svarer Høyres byrådslederkandidat Christine Meyer på Bakerviks veivalg-påstand, og fortsetter:

– Den største usikkerheten rundt videre bybaneutbygging skapes faktisk av deres egne partifeller i regjeringen som ikke har levert på løftet om 70 prosent statlig finansiering.

Hun viser til at Bakervik selv dro til Oslo og hadde møte med egen samferdselsminister i juni, og kom hjem med en tom pengesekk og beskjed om å se på kostnadsreduserende tiltak. Det viser hun til at er noe Høyre har bedt om hele tiden.

– Vi går til valg på et samarbeid mellom de fire borgerlige partiene, bestående av Høyre, KrF, Venstre og FrP, sier hun.